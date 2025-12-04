ETV Bharat / education-and-career

மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வர்கள் கவனத்துக்கு... விடையை சரிபார்த்துக் கொள்ளும் வசதி அறிமுகம்!

கணினி வழியில் நடைபெறும் தேர்வினை எழுதும் போது, அதில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில வழிகாட்டுதல்களையும் தமிழ், ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டுள்ளோம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
சென்னை: மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வை எழுதுவோர் விடைகளை சரிபார்ப்பதற்காகவும், அதில் ஏதேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் தெரிவிப்பதற்காகவும் விடைத்தாள் குறிப்பு வெளியிடப்படும் என மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணயம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணய அலுவலர் கூறுகையில், “போட்டித் தேர்வு நடைமுறைகள் அனைத்தும் ரகசியத் தன்மையுடன், பாதுகாப்பாக ஆன்லைன் மூலம் கணினியில் நடத்தப்படுகிறது. இதற்கான வினாத்தாள் தேர்வுத்தாள் அன்றைய தினம் காலையில் கணினியில் ஏற்றப்படுகிறது.

அதனைத் தொடர்ந்து, தேர்வு மையங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கணினி மூலம் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. தேர்வு முடிந்த மறுநாள், கேள்வித்தாளுக்கான விடை குறிப்புகளுடன், தேர்வர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் வெளியிடப்படுகிறது. அவர்களின் விடைத்தாளை பார்த்து எழுத்துத் தேர்வின் மதிப்பெண்களை அறிந்துக் கொள்ள முடியும்.

மேலும், விடைக்குறிப்புகளில் ஆட்சேபனை இருந்தால் ஒரு வாரத்தில் அதற்கான ஆதாரங்களுடன் தெரிவிக்கலாம். தேர்வர்களின் ஆட்சேபனைகளை கேள்வித்தாள் வடிவமைத்த குழுவிடம் கொடுத்து, விடைகளை சரிபார்க்க கூறுகிறோம். அதன் பின்னர், தேர்வெழுதிய அனைவரின் மதிப்பெண்களும் தேர்வு வாரியத்தின் பதிவெண் உடன் வெளியிடப்படும்.

அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் பின்பற்றப்படும் இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை அடிப்படையிலும், தேர்வுகளில் பெற்ற மதிப்பெண் அடிப்படையிலும் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, இறுதிப் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது.

அதேபோல் சில பணியிடங்களுக்கு அவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண் அடிப்படையிலும், பிற விதிமுறைகளை பின்பற்றி தேர்வு செய்யும் போதும் விண்ணப்பம் செய்தவர்களின் மதிப்பெண் விபரம் வெளியிடப்பட்டு, பின்னர் தேர்வு பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது.

மேலும், தற்போது பணிகளுக்கான அறிவிப்புகளையும், தகவல்களையும் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடுகிறோம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருத்துவத்துறையில் பணியாற்றும் துணை மருத்துவம் சார்ந்த பணியாளர்களுக்கும் எளிதில் புரியும் வகையில் தமிழ் மாெழியில் வெளியிடவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

கணினி வழியில் நடைபெறும் தேர்வினை எழுதும் போது, அதில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில வழிகாட்டுதல்களையும் தமிழ், ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டுள்ளோம். 2025-ஆம் ஆண்டில் மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த பணிகளில் 34 பதவிகளில் 7,426 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு

அதில், உதவி பல் மருத்துவர், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, யோகா, இயற்கை மருத்துவம் ஆகிய துறைகளில் உதவி மருத்துவ அலுவலர் பதவிகள் உள்ளிட்ட 12 பணியிடங்களுக்கு தேர்வு நடத்தப்பட்டு தேர்வு பட்டியல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

டிசம்பர் 7-ஆம் தேதி, 1,429 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்காக கணினி மூலம் நடைபெறும் தேர்வினை, 11,062 பேர் 84 மையங்களில் எழுதவுள்ளனர். இவர்களுக்கான விடைத்தாள் குறிப்புகள் 2 நாட்களில் வெளியிடப்படும். இனி நடைபெறும் மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வுகளுக்கு பின்னரும், விடைத்தாள் குறிப்புகள் வெளியிடப்படும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம், மே 7, 2025 முதல் நவம்பர் 31-ஆம் தேதி வரையில் 4,568 மருத்துவர்கள், 1,011 மருந்தாளுநர்கள், 1,826 மருத்துவம் சார்ந்த பணியார்கள் என 35 பிரிவுகளில், 7,423 பேரை தேர்வு செய்துள்ளது.

நடப்பாண்டில் திட்டமிட்ட பணியிடங்களை நிரப்பவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்வு கால அட்டவணை வெளியிடும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரி நம்மிடம் தெரிவித்தார்.

