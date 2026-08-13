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'1992-ல் வாங்கிய ஸ்டெதஸ்கோப்'| 51 வயதில் மருத்துவக் கனவை நனவாக்கி சாதித்த சுரேஷ்குமார்
தமிழ்நாட்டில் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். படிப்புகளுக்கான மருத்துவக் கலந்தாய்வில் சிறப்புப் பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு இன்று தொடங்கியது.
Published : August 13, 2026 at 4:00 PM IST
சென்னை: மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவை தனது 51 வயதில் மாற்றுத்திறனாளியான சுரேஷ்குமார் அடைந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். படிப்புகளுக்கான மருத்துவக் கலந்தாய்வில் சிறப்புப் பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு இன்று (ஆகஸ்ட் 13) தொடங்கியது. அதில், மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவிற்கான கலந்தாய்வில் 51 வயது சுரேஷ்குமார் என்பவர் பங்கேற்றார்.
வேதாரண்யத்தை சேர்ந்த இவர், மருத்துவ கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டு நாகப்பட்டினம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பை தேர்வு செய்துள்ளார். இது குறித்து சுரேஷ் குமார் கூறுகையில், “1992-ஆம் ஆண்டு 12-ஆம் வகுப்பு முடித்த போது மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு இருந்தது. அந்த ஆசையால் ஸ்டெதஸ்கோப்பை வாங்கி வைத்திருந்தேன்.
குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக பட்டப்படிப்பினை முடித்து விட்டு பார்மசி பணிக்கு சென்றேன். அப்போதும் எனக்கு தாவரவியல், உயிரியல் மீது உள்ள ஆர்வத்தினால் தொடர்ந்து படித்து கொண்டு வந்தேன். இதுவரை 2 ஆராய்ச்சி முனைவர் பட்டங்களை முடித்துள்ளேன். எனது மகன்களுக்கு அறிவியல் பாடத்தை சொல்லிக் கொடுப்பேன். முனைவர் ஆராய்ச்சி பட்டத்தை முடித்திருந்தாலும், மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் தொடர்ந்து எனக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது. அது அப்போது நடைபெறவில்லை.
34 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் சேர்வதற்கு நீட் தேர்வு மதிப்பெண் மட்டும் போதும் என்பதாலும், வயது வரம்பு இல்லை என்பதாலும், நீட் தேர்வினை கடந்த ஆண்டு எழுதினேன். ஆனால், தேர்ச்சி பெறவில்லை. அதனைத் தொடர்ந்து, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான நீட் தேர்வினை எழுதி தகுதிப் பெற்றுள்ளேன். தற்போது நாகப்பட்டினம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ். சீட் எனக்கு கிடைத்துள்ளது.
மேலும், நான் படிப்பதற்கு எனது மனைவி, உறவினர்கள் அனைவரும் எதுவும் கூறவில்லை. எனது மனைவி துர்கா பெரிதும் எனக்கு துணையாக இருந்தார். பணியின் காரணமாக சென்னையில் இருந்தோம். எனது சொந்த ஊரான நாகப்பட்டினத்திற்கு செல்வதற்காக அங்குள்ள மருத்துவக் கல்லூரியை நான் தேர்வு செய்துள்ளேன்.
தொடர்ந்து முதுகலை மருத்துவ படிப்பும் படிக்க உள்ளேன். தற்போதுள்ள இளைஞர்களுடன் இணைந்து படிக்கும் போது நிறைய கற்றுக்கொள்ள முடியும். மேலும், எனக்கு வயதானாலும், நான் இளமையாகவே கருதுகிறேன். எனக்கு ஏற்பட்ட விபத்தின் காரணமாக எனக்கு மாற்றுத்திறனாளி பிரிவில் இடம் கிடைத்துள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.