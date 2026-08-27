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தமிழ்நாட்டில் எம்.பி.பி.எஸ்., பிடிஎஸ் படிப்புகள்- இதுவரை 9,437 இடங்கள் ஒதுக்கீடு
எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் 338 இடங்களும், பிடிஎஸ் படிப்பில் 44 இடங்களும் காலியாக உள்ளதாக தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 27, 2026 at 9:45 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கு நடத்தப்பட்ட பாெதுப்பிரிவு முதல் சுற்று கலந்தாய்வில், எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் 7,625 இடங்களும், பி.டி.எஸ். படிப்பில் 1,812 இடங்களும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் எம்.பி.பி.எஸ். மற்றும் பி.டி.எஸ் ஆகிய இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு 72,633 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. அந்த விண்ணப்பங்களை தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு பரிசீலனை செய்து, ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டது.
அதில், அரசு ஒதுக்கீட்டில் 35,926 விண்ணப்பங்கள், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத ஒதுக்கீட்டில் 3,625 விண்ணப்பங்கள், சுயநிதி மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் 26,956 விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
அதனைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 13 -ஆம் தேதி அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான உள்ஒதுக்கீடு, சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு நேரடியாக நடைபெற்றது. அதேபோல் பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி தொடங்கி 24-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை நடைபெற்றது. இதில், தகுதியான மாணவா்கள் பொதுப் பிரிவில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கும், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் விரும்பும் இடங்களையும் www.tnmedicalselection.org என்ற இணையதளம் வழியே பதிவு செய்தனர்.
எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். பொதுக்கலந்தாய்வில் அரசு மருத்துவக்கல்லூரிகளில் எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் 3,019 இடங்களும், சென்னை கே.கே. நகர் இஎஸ்ஐசி மருத்துவக் கல்லூரியில் 90 இடங்களும், தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் 1,865 இடங்களும், தனியார் பல்கலைக் கழகங்களில் 305 இடங்களும் காலியாக அறிவிக்கப்பட்டது.
அதேபோல் பி.டி.எஸ். படிப்பில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 194 இடங்களும், 1082 இடங்களும் மாநில ஒதுக்கீட்டின் கீழ் காலியாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டன.
நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் 1,485 இடங்களும், தனியார் பல்கலைக் கழகங்களில் 2,70 இடங்களும், பி.டி.எஸ். படிப்பில் 580 இடங்களும், பெருந்துறையில் உள்ள அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் போக்குவரத்துத் துறையில் பணியாற்றும் ஒட்டுநர், நடத்துநர் வாரிசுகளுக்கு 30 இடங்களும் உள்ளதாக வெளியிடப்பட்டது.
இவர்களுக்கான ஒதுக்கீடு ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை இன்று முதல் பதிவிறக்கம் செய்து, செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் கல்லூரிகளில் சேர வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
7,625 எம்.பி.பி.எஸ். இடம் ஒதுக்கீடு
இந்நிலையில், எம்.பி.பி.எஸ் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 3,948 இடங்களும், இ.எஸ்.ஐ.சி. மருத்துவக் கல்லூரியில் 90 இடங்களும், தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் 3,102 இடங்களும், மாநிலத் தனியார் பல்கலைக் கழகங்களில் 485 இடங்களும் அரசு மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பி.டி.எஸ். படிப்பில் 1,812 இடம் ஒதுக்கீடு
பிடிஎஸ் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 194 இடங்களும், தனியார் மருத்துக்கல்லூரியில் 1,618 இடங்கள் அரசு மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் மாணவர்களுக்கு ஒடுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
382 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அறிவிப்பு
என்.ஆர்.ஐ. ஒதுக்கீட்டில் எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் 338 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. பி.டி.எஸ். படிப்பில், தெலுங்கு மைனாரிட்டி பிரிவில் 25 இடங்கள், என்.ஆர்.ஐ. பிரிவில் 19 இடங்கள் என மொத்தம் 44 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.