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நீதிமன்றங்களில் டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் வேலை; 115 காலிப்பணியிடங்கள் - சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள நீதிமன்றங்களில் 115 டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 8:00 AM IST

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சென்னை: நீதிமன்றங்களில் செயல்படும் இ-சேவா கேந்திராவில் உள்ள 115 டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் காலிப்பணியிடங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உட்பட பல்வேறு மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் இப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளது. இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் வழியாக செப்டம்பர் 29-ம் தேதி வரை பெறப்படுகிறது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வேலைவாய்ப்பு 2026

சென்னையில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உட்பட 13 காலிப்பணியிடங்கள், அரியலூர், செங்கல்பட்டு, கோயம்புத்தூர், கடலூர், தர்மபுரி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், கரூர், மதுரை, மயிலாடுத்துறை, நாகப்பட்டினம், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, திருவாரூர், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் அமைந்துள்ள இ-சேவா கேந்திராவில் மொத்தம் 115 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.

தகுதிகள் என்னென்ன?

2026-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1-ம் தேதியின்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 18 வயது நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். மேலும், அதிகபடியாக 35 வயதைக் கடந்திருக்கக்கூடாது.

அதன்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் 02.09.1991 தேதிக்கு பிறந்திருக்கக்கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வித்தகுதியாக கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் பி.எஸ்சி/ பி.டெக் ஆகிய இளநிலை அல்லது முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளை முடித்திருக்கலாம். மேலும், பிசிஏ, எம்சிஏ முடித்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை என்ன?

இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியான ஆட்களை தேர்வு செய்ய எழுத்துத் தேர்வு உடன் திறன் தேர்வு மற்றும் வைவா ஆகியவை நடத்தப்படும்.

எழுத்துத் தேர்வு 25 கொள்குறி வகை கேள்விகள் கொண்டு அமையும். அதில் கணினி சார்ந்த கேள்விகள் இடம்பெறும். ஒரு கேள்விக்கு ஒரு மதிப்பெண்கள் என்ற விதம் 25 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். இதில் தகுதிப் பெற குறைந்தபட்சம் 10 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும்.

அதனுடன் திறன் தேர்வு 25 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். அதிலும் தகுதிப் பெற 10 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும்.

இந்த கட்டத்தில் அதிக மதிப்பெண்களுடன் தேர்வாகும் நபர்கள் அடுத்தக் கட்டமாக வைவாவிற்கு அழைக்கப்படுவார்கள். வைவா மட்டும் 50 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். அதில் தேர்ச்சி பெற குறைந்தபட்சம் 20 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும்.

அனைத்துக் கட்டத்திலும் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிபப்டையில் இறுதியாக தேர்வானவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.

சம்பளம் எவ்வளவு?

டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் காலிப்பணியிடங்கள் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. இப்பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ. 15,000 சம்பளமாக வழங்கப்படும்.

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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் https://www.mhc.tn.gov.in/esk_rec/login என்ற இணையதளத்தில் விரும்பும் மாவட்டத்திற்கு ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு தேர்வுக் கட்டணம் கிடையாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம்தேதிகள்
விண்ணப்பம் தொடக்கம் 23.09.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்29.09.2026
எழுத்துத் தேர்வு10.10.2026/11.10.2026
வைவா தேதி24.10.2026/25.10.2026

இப்பணிக்கான தேர்வு அந்தந்த மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் நடைபெறும் என்றும், இறுதி பட்டியல் என்பது சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு பின்பு உறுதி செய்யப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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