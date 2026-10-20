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விஜய தசமியை முன்னிட்டு எல்கேஜி மற்றும் ஒன்றாம் வகுப்புக்களில் மாணவர் சேர்க்கை தீவிரம்
விஜய தசமி அன்று குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்த்தால் அவர்களுக்கு கல்வி நன்றாக வரும் என்பது நம்பிக்கையாக உள்ளது. எனவே, ஒரு சில பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை விஜயதசமி அன்று பள்ளிகளில் சேர்த்து வருகின்றனர்.
Published : October 20, 2026 at 1:15 PM IST
சென்னை: விஜய தசமியை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் எல்கேஜி மற்றும் ஒன்றாம் வகுப்பில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்றது.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மாநில மகளிர் மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் எல்கேஜி வகுப்பில் மாணவர்கள் சேர்க்கை இன்று நடைபெற்றது. சுமார் பத்து குழந்தைகள் இன்று எல்கேஜியில் வகுப்பில் சேர்ந்தனர். சேர்க்கைக்கு வந்த குழந்தைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் இனிப்பு வழங்கி வரவேற்றுடன், அவர்கள் அரிசியில் 'அ' என்ற எழுத்தை குழந்தைகளை எழுத வைத்தனர்.
இதுகுறித்து மாணவரின் பெற்றோர் கண்ணன் கூறும் பொழுது, "தனது இரு குழந்தைகளும் எழும்பூர் மாநில மகளிர் மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். எனவே மூன்றாவது குழந்தையும் இந்தப் பள்ளியில் சேர்த்துள்ளேன். இங்கு நன்றாக கற்பிக்கின்றனர். மேலும் நான் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினராகவும் உள்ளேன். பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் இடையே நின்றாலும், அவர்களை வீட்டிற்கு சென்று அழைத்து வந்து கற்பிக்கின்றனர்" எனத் தெரிவித்தார்.
மாணவரின் தாய் அமுதா கூறும் பொழுது, "நான் எழும்பூர் பகுதியில் வசித்து வருகிறேன். தான் வேலைக்குச் செல்லும் இடத்தில் விசாரித்த பொழுது இந்த பள்ளியில் நன்றாக கற்பிப்பார்கள் எனத் தெரிவித்தார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் இந்த பள்ளியில் தனது குழந்தையை அனுப்பி வைத்தேன். குழந்தைகள் சொல்லிக்கொடுப்பதை நன்றாக கற்றுக் கொண்டதால் தொடர்ந்து இதே பள்ளியிலேயே ஆர்வமுடன் சேர்த்து உள்ளேன்" என்றார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை விஜயதசமி நாளில் நடத்தப்பட வேண்டும் என பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குனர் மற்றும் தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனர் ஏற்கனவே அறிவுரை வழங்கி இருந்தனர் . அதனைப் பின்பற்றி ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு வந்து மாணவர் சேர்க்கை நடத்தினர்.
பொதுவாக கல்வி, விளையாட்டு, தொழில் என எதை தொடங்குவதாக இருந்தாலும் அதற்கு நல்ல நாள் பார்த்து தொடங்குவது பலரின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. அதுவும் விஜயதசமி நாளில் செய்தால் மிகுந்த வளர்ச்சி அடையும் என்று கருதப்படுவதால், குழந்தைகளை இந்த நாளில் பள்ளிகளில் சேர்ப்பது பல ஆண்டுகளாக வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.