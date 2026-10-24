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உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி; எல்ஐசி வீட்டு நிதி நிறுவனத்தில் 232 காலிப்பணியிடங்கள் - டிகிரி இருந்தால் போதும்
இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பதாரர்களில் இருந்து தகுதியானவர்கள் நுழைவுத் தேர்வின் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். நுழைவுத் தேர்வு என்பது பொது அறிவு, பொது ஆங்கிலம், நுண்ணறிவு, கணினி பயன்பாடு உள்ளிட்டவை கொண்டு 100 மதிப்பெண்களுக்கு நடத்தப்படும்.
Published : October 24, 2026 at 9:01 AM IST
புது டெல்லி: எல்ஐசி வீட்டு நிதி நிறுவனம் இந்தாண்டு 232 தொழில் பழகுநர் பயிற்சி இடங்களுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் எல்ஐசி வீட்டு நிதி நிறுவனத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு வருடமும் இளைஞர்களுக்கு தொழில் பழகுநர் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், இந்தாண்டு பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள 232 இடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 22 இடங்கள் உள்ளன.
இந்த தொழில் பழகுநர் பயிற்சியின் மூலம் புதிதாக பட்டப்படிப்பு முடித்து வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கு துறை சாரந்த திறனை வளர்த்துக்கொள்ள தேவையான பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் நேரடி பணி அனுபவத்தையும் இளைஞர்கள் பெற இயலும்.
தகுதிகள் என்னென்ன?
- இந்நிறுவனத்தின் வழங்கப்படும் தொழில் பழகுநர் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க 2026ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 20 முதல் அதிகபடியாக 25 வயது வரை இருக்கலாம்.
- மேலும், விண்ணப்பதாரர்கள் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். பட்டப்படிப்பை 2001ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் இந்தாண்டு அக்டோபர் மாதத்திற்குள் முடித்திருக்க வேண்டும்.
- இதற்கு முன்னர் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்கக்கூடாது.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பதாரர்களில் இருந்து தகுதியானவர்கள் நுழைவுத் தேர்வின் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். நுழைவுத் தேர்வு என்பது பொது அறிவு, பொது ஆங்கிலம், நுண்ணறிவு, கணினி பயன்பாடு உள்ளிட்டவை கொண்டு 100 மதிப்பெண்களுக்கு நடத்தப்படும்.
இத்தேர்வு ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் மட்டுமே நடைபெறும். தேர்வெழுத 60 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படும். இத்தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் அடுத்தக்கட்டத்திற்கு தகுதியானவர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள். அதன்படி, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவை நடைபெறும்.
12 மாதங்கள் பயிற்சி
இதில் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு 12 மாதங்கள் பயிற்சி வழங்கப்படும். பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ரூ. 16,650 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். நகரம் இல்லாத இடங்களில் பயிற்சி பெற தேர்வானவர்களுக்கு ரூ. 14,150 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
எல்ஐசி வீட்டு நிதி நிறுவன தொழில் பழகுநர் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ள பட்டதாரிகள் https://nats.education.gov.in/ என்ற தொழிற்பயிற்சிக்கான இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, அதன் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு கட்டணமகா ரூ. 800 செலுத்த வேண்டும். பெண்கள் ரூ. 600 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ. 200 செலுத்த வேண்டும்.
இதற்கான அறிவிப்பை https://www.lichousing.com/careers என்ற இணையதளம் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|01.11.2026
|விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்
|01.11.2026
|நுழைவுத் தேர்வு தேதி
|07.11.2026
|தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் பட்டியல்
|15.11.2026
|இறுதி பட்டியல்
|நவம்பர் 3வது வாரம்
|பயிற்சியில் சேர வேண்டிய நாள்
|நவம்பர் 4வது வாரம்
புதிதாக பட்டப்படிப்பு முடிந்த இளைஞர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களை மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளம் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.