கடந்த ஆண்டு மட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் 20,471 பேருக்கு அரசுப்பணி; இந்த ஆண்டுக்கான திட்டம் என்ன?

புத்தாண்டில் அரசு வேலை பெற தாயாராகி வரும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு தேர்வாணையத்தின் இந்த முறையான திட்டமிடல் பெரிய உத்வேகத்தை அளிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி அலுவலகம் (கோப்புப்படம்)
டிஎன்பிஎஸ்சி அலுவலகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
சென்னை: இந்த ஆண்டுக்கான தேர்வு திட்டமிடல் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் பல்வேறு அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) தனது 2025ஆம் ஆண்டுக்கான விரிவான செய்ல்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் இந்த ஆண்டிற்கான தேர்வு திட்டம் தொடர்பாக விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டை விட 2025இல் கூடுதலாக 9,770 தேர்வர்கள் என மொத்தம் 20,471 பேர் பல்வேறு பணிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், கடந்த ஆண்டு மட்டும் (2025) இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் 11,809 காலிப்பணியிடங்களுக்கான அறிவிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், நடப்பாண்டில் (2026) வரலாற்றில் முதல்முறையாக தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது ஆண்டாக குரூப்-1, குரூப்-2 மற்றும் குரூப்-4 உள்ளிட்ட முக்கிய தேர்வுகளை நடத்தவுள்ளதாகவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சமூக நீதிக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினருக்கான காலிப்பணியிடங்கள் கடந்த ஆண்டு (2025) முறையாக நிரப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "2025ஆம் ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல் கல்லாக அமைந்துள்ளது. நப்பாண்டில் 20,471 தேர்வர்கள் அரசு பணிகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இது 2024ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 92 சதவீதம் அதிகம். வேலை வாய்ப்புகளை தேடும் இளைஞர்களுக்காக 11,809 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்ப திட்டமிடப்பட்டு ஆண்டு திட்டத்தில் குறிப்பிட்டபடி அனைத்து அறிவிக்கைகளும் உரிய கால இடைவெளியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. சமூக நீதியை பாதுகாக்கும் வகையில் 1007 பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. மேலும், 761 இடங்களுக்கான தெரிவுப் பணிகள் தற்போது துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

தேர்வு முறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவர தேர்வாணையம் பல்வேறு தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, கலந்தாய்வின் போது காலிப்பணியிடங்களை தேர்வர்கள் இணைய வழியில் நேரலையில் (யூடியூப்) அறிந்துகொள்ளும் வசதி போன்றவை தேர்வர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. மேலும், அரசு துறைகளிடமிருந்து காலிப்பணியிட விவரங்களை பெறுவது முதல், தேர்வர்கள் தேர்வுக்கட்டணத்தை யூபிஐ மூலம் செலுத்துவது மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிப்பது வரை அனைத்தும் இப்போது முழுமையாக இணைய வழி முறையிலேயே நடைபெறுகிறது.

வரும் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய ஆண்டு திட்டத்தை தற்போதே தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது. இதன் சிறப்பு அம்சமாக, தேர்வாணைய வரலாற்றில் முதன்முறையாக 2024, 2025 மற்றும் 2026 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளும் தொடர்ச்சியாக ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் தேர்வுகளான குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப்2A மற்றும் குரூப் 4 பணிகளுக்கான அறிவிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதுதவிர தொழில்நுட்ப பணிகளுக்கான தேர்முக தேர்வு மற்றும் நேர்முக தேர்வு அல்லாத பதவிகளுக்கும் அறிவிக்கைகள் வரவுள்ளன. புத்தாண்டில் அரசு வேலை பெற தாயாராகி வரும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு தேர்வாணையத்தின் இந்த முறையான திட்டமிடல் பெரிய உத்வேகத்தை அளிக்கும்" என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

GOVERNMENT JOBS
EXAM
TN GOVT
டிஎன்பிஎஸ்சி
TNPSC

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

