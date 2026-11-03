ETV Bharat / education-and-career
NEET, JEE போட்டித் தேர்வுகள்: 234 வெற்றிப் பள்ளிகளில் மாலை நேர சிறப்பு வகுப்புகள் - தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு
தமிழ்நாட்டில் 234 வெற்றி பள்ளிகளில் மாலை நேரத்திலும் படிக்கலாம் உறுப்பினர் செயலர் சுதன் அறிவிப்பு
Published : November 3, 2026 at 10:17 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் 234 வெற்றிப் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் ஹைடெக் லேப் பயன்படுத்தி மாலை நேரத்தில் படிக்கலாம் என மாதிரிப் பள்ளிகள் உறுப்பினர் செயலாளர் சுதன் அறிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, மாதிரி பள்ளிகள் உறுப்பினர் செயலாளர் சுதன் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனருக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி உள்ளார். அதில், '2026-27 ஆம் கல்வியாண்டில், அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் உயர்கல்வி சார்ந்த போட்டித் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளத் தேவையான பயிற்சிகளுக்கான வகுப்புகள் வெற்றிப் பள்ளிகளில் ஜூன் 13-ம் தேதி முதல் வாரந்தோறும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் மாணவர்களுக்கு போட்டித் தேர்வுகளில் பாடவாரிவான பயிற்சிகள், பயிற்சித் தாள்கள், மாதிரித் தேர்வுகள், மதிப்பீடுகள் மற்றும் தேர்வு உத்திகள் தொடர்பான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சித் தாள்கள் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகளை முறையாகப் பயிற்சி செய்து, அவற்றில் எழும் சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக்கொள்ளவதை மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளி அளவிலேயே உறுதி செய்ய வேண்டி உள்ளது.
இதையும் படிங்க: அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்க தடை - பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு
எனவே, வெற்றிப் பள்ளிகளின் பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்கேற்கும் 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பில் விருப்பமுள்ள மாணவர்கள், தாங்கள் பயிலும் பள்ளியில் உள்ள உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்களை தினமும் மாலை சிறப்பு வகுப்புகள் நடைபெறும் நேரங்களில் பயன்படுத்துவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை, அரசுப் பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியர்கள் எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், பயிற்சித் தாள் வினாக்கள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்து மாணவர்களுக்கு எழும் சந்தேகங்களை தீர்க்கவும், முந்தைய ஆண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகளைப் பயிற்சி செய்யவும், மணற்கேணி செயலி போன்ற இணையவழி கற்றல் வளங்களைப் பயன்படுத்தவும் உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்களை முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படுத்த வேண்டும்.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தங்களது தயாரிப்பை மேலும் வலுப்படுத்திக் கொள்ளவும், உயர்கல்வி வாய்ப்புகளை அதிகரித்துக் கொள்ளவும். வெற்றிப் பள்ளிகள் திட்டத்தின் நோக்கங்களைச் சிறப்பாக அடையவும் இயலும்' என்று அந்த கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.