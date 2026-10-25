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ஜேஇஇ மெயின் 2027: விண்ணப்ப பதிவு தொடக்கம் - ஐஐடி, என்ஐடி-யில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
மெயின் தேர்வை ஒவ்வொரு வருடமும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதும் நிலையில், இத்தேர்வு ஜனவரி மற்றும் ஏப்ரல் என இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்படுகிறது.
Published : October 25, 2026 at 4:41 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய கல்வி நிறுவனங்களில் இளநிலை பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்க்கைக்கான ஜேஇஇ மெயின் 2027 தேர்வுக்கான விண்ணப்ப பதிவு தொடங்கியுள்ளது.
ஐஐடி, எஸ்ஐடி உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் பி.இ/பி.டெக் உள்ளிட்ட இளநிலை படிப்புகளில் சேர்க்கைக்கான தேசிய அளவில் ஜேஇஇ மெயின் எனப்படும் நுழைவுத் தேர்வு தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) மூலம் நடத்தப்படுகிறது.
அந்த வகையில், 2027ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி, விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கியுள்ளது. இத்தேர்வு இரண்டு கட்டமாக நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், முதல் கட்ட தேர்வு ஜனவரி 20 முதல் 28 வரை கணினி வழியில் நடைபெறவுள்ளது.
ஜேஇஇ மெயின் 2027 என்றால் என்ன?
ஐஐடி, எஸ்ஐடி உள்ளிட்ட மத்திய கல்வி நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் பொறியியல் உள்ளிட்ட படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற ஜேஇஇ தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இத்தேர்வு மெயின், அட்வான்ஸ்டு என இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்படும்.
மெயின் தேர்வு தேசிய தேர்வு முகமை மூலமும், அட்வான்ஸ்டு தேர்வு ஏதேனும் ஒரு ஐஐடி மூலமும் நடத்தப்படும். மெயின் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மட்டுமே அட்வான்ஸ்டு தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
மெயின் தேர்வை ஒவ்வொரு வருடமும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதும் நிலையில், இத்தேர்வு ஜனவரி மற்றும் ஏப்ரல் என இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்படுகிறது.
2 தாள்கள் கொண்ட தேர்வு
- ஜேஇஇ மெயின் 2 தாள்கள் கொண்டு நடைபெறும். இதில் முதல் தாள் பி.இ/பி.டெக் (BE/B.Tech) படிப்புக்கும், இரண்டாம் தாள் பி.ஆர்க் (B.Arch) மற்றும் பி.பிளானிங் (B.Planning) ஆகிய படிப்புகளுக்கும் நடத்தப்படுகிறது.
- முதல் தாள் கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் ஆகிய பாடங்களில் 75 கேள்விகள் கொண்டு கணினி வழியில் 3 மணி நேரம் நடைபெறும்.
- இரண்டாம் தாள் கணிதம், நுண்ணறிவு, வரைதல் அல்லது பிளானிங் ஆகியவை கொண்டு நடைபெறும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
தற்போது 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுதவுள்ள மாணவர்கள் மற்றும் 2025 மற்றும் 2026 ஆண்டுகளில் 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் இத்தேர்வை எழுதலாம்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் https://jeemain.nta.nic.in/ என்ற இணையதளத்தின் பதிவு செய்து, விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ.1,000 செலுத்த வேண்டும்.
பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தின் பின்தங்கியவர்கள், ஒபிசி பிரிவினர் ரூ. 900 செலுத்த வேண்டும். இப்பபிரிவுகளில் பெண்கள் ரூ. 800 செலுத்த வேண்டும்.
எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளில் விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ. 500 செலுத்த வேண்டும். இரண்டு தாள்களை எழுதுபவர்கள் அதற்கு ஏற்ப விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
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எப்போது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்?
இத்தேர்வுக்கு மாணவர்கள் நவம்பர் 22-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்ப கட்டணத்தை அதற்குள் செலுத்த இயலாதவர்கள் ரூ. 500 கூடுதல் கட்டணத்துடன் நவம்பர் 26 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்ப படிவத்தில் நவம்பர் 27 முதல் 29 வரை திருத்தம் மேற்கொள்ளலாம்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|24.10.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|22.11.2026
|விண்ணப்பம் திருத்தம்
|27.11.2026 - 29.11.2026
|தேர்வு நகர ஒதுக்கீடு
|30.12.2027
|அட்மிட் கார்டு வெளியீடு
|13.01.2027
|தேர்வு தேதி
|20, 21, 22, 23, 24 மற்றும் 28 ஜனவரி 2027
அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 20, 21, 22, 23, 24 மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் தேர்வு நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.