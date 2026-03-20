ஜேஇஇ மெயின் 2026: தேர்வு நகரம் ஒதுக்கீட்டிற்கான அறிவிப்பு எப்போது? மாணவர்கள் எதிர்பார்ப்பு
மேற்கு ஆசிய போர் காரணமாக அப்பகுதிகளில் உள்ள நாடுகளில் நடைபெறவிருக்கும் ஜேஇஇ மெயின் 2026 இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : March 20, 2026 at 4:43 PM IST
கோட்டா: ஏப்ரல் 2-ம் தேதி முதல் ஜேஇஇ மெயின் 2026 இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு தொடங்கப்படவுள்ள நிலையில், தேர்வு நகரம் ஒதுக்கீட்டிற்கான அறிவிப்பை தேசிய தேர்வு முகமை தற்போது வரை வெளியிடாமல் உள்ளது.
ஐஐடி, என்ஐடி உள்ளிட்ட மத்திய கல்வி நிறுவனங்களில் பொறியியல்/ தொழில்நுட்பப் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற நாடு முழுவதும் ஜேஇஇ நுழைவுத்தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்தேர்வு மெயின், அட்வான்ஸ்டு என இரண்டு பிரிவாக நடைபெறும். மெயின் தேர்வில் வெற்றிப்பெற்றவர்கள் மட்டுமே அட்வான்ஸ்டு தேர்வை எழுத முடியும். அந்த வகையில், ஜேஇஇ மெயின் தேர்வை இரண்டு கட்டமாக தேசிய தேர்வு முகமை நடத்துகிறது. இதனின் முதல் கட்டத் தேர்வு ஜனவரி 21 முதல் 29 வரை நடத்தப்பட்டது. இத்தேர்வை 13 லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் எழுதினர். இதற்கான முடிவுகள் பிப்ரவரி 16 வெளியானது. இதில் 12 பேர் முழு மதிப்பெண்கள் பெற்று அசத்தி இருந்தனர்.
இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு
இதனைத்தொடர்ந்து, ஜேஇஇ மெயின் இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு ஏப்ரல் 2-ம் தேதி முதல் 9-ம் தேதி வரை 323 நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளது. இந்தியா மட்டுமின்றி, 15 நாடுகளிலும் இதற்கான தேர்வு மையம் அமைக்கப்படுகிறது. தேர்விற்கு இன்னும் 2 வாரங்களுக்கு குறைவான நாட்களே உள்ள நிலையில், மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடைபெறும் நகரம் விவரம் அடங்கிய சீட்டு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. மேற்கு ஆசிய பகுதியில் நடைபெற்று வரும் போர் தாக்குதல் நடவடிக்கையினால், அந்நாடுகளில் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், தேசிய தேர்வு முகமை இன்னும் நகரம் விவரம் குறித்த சீட்டை வெளியிடாமல் இருப்பது பதற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சீட்டில் மாணவர்கள் தேர்வு செய்த நகரங்களில் எங்கு தேர்வு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம்.
தேர்வு நகரத்தை அறிந்துகொண்டுதான், அதற்கு ஏற்ப மாணவர்கள் அவர்களின் பயணத் திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதனால் விரைந்து தேர்வு நகரம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
அட்மிட் கார்டு வெளியீடு எப்போது?
தேர்வு நகரத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியாவதைத் தொடர்ந்து, மாணவர்களுக்கான அட்மிட் கார்டு வெளியாகும். வழக்கமாக தேர்விற்கு 2 அல்லது 3 நாட்களுக்கு முன்பு அட்மிட் கார்டு வெளியிடப்படும். தேர்வு மையத்திற்கு புகைப்படத்துடன் கூடிய அட்மிட் கார்டு, அரசு அடையாள அட்டை உள்ளிட்டவற்றை மாணவர்கள் எடுத்துசெல்வது கட்டாயமாகும். https://jeemain.nta.nic.in/ என்ற இணையதளத்தில் தங்களின் லாங்கின் விவரங்களை கொண்டு மாணவர்கள் தேர்வு நகரம் மற்றும் அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.