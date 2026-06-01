ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 1, 2026 at 10:57 AM IST

சென்னை: ஐஐடி உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்காக மே 17ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியாகின.

ஜேஇஇ மெயின் மற்றும் அட்வான்ஸ்டு ஆகிய இரண்டு கட்டங்களாக நுழைவுத் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. முதல்கட்ட தேர்வில் தகுதி பெறுபவர்கள் மண்டல பொறியியல் கல்லூரி உள்ளிட்ட உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர முடியும்.

இரண்டாம் கட்டமாக நடைபெறும் அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் வெற்றி பெறுபவர்கள், தரவரிசை மதிப்பெண் அடிப்படையில் ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் சேர முடியும்.

அந்த வகையில், இந்த கல்வியாண்டிற்கு மே மாதம் 17ஆம் தேதி நடைபெற்ற அட்வான்ஸ்டு நுழைவுத் தேர்வில் ஒரு லட்சத்து 79 ஆயிரத்து 694 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதன் முடிவுகள் இன்று காலை வெளியிடப்பட்டன. இதில் 56 ஆயிரத்து 880 மாணவர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் 10,107 பேர் மாணவிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது .

முதல் மூன்று இடங்களை டெல்லி மண்டலத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பிடித்துள்ளனர். சுபம் குமார் என்ற மாணவர், 360க்கு 330 மதிப்பெண்களை பெற்று முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகளை www.jeeadv.ac.in என்ற இணைய முகவரியில் சென்று பார்க்கலாம்.

