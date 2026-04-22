ETV Bharat / education-and-career
ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு 2026 தேர்விற்கு நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்; ஐஐடி அறிவிப்பு
ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்விற்கு நாளை முதல் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என ஐஐடி ரூர்க்கி அறிவித்துள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 7:31 PM IST
புதுடெல்லி : 2026-27 கல்வி ஆண்டில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள 23 ஐஐடி-களில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக நடத்தப்படும் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்விற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் நாளை (ஏப்ரல் 22) முதல் தொடங்கப்படுகிறது.
இந்தியாவிலேயே முதன்மையான கல்வி நிறுவனங்களில் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (ஐஐடி) ஒன்றாக உள்ளது. சென்னை உட்பட நாடு முழுவதும் 23 ஐஐடி-க்கள் உள்ளன. இக்கல்வி நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் இளங்கலை பொறியியல்/ தொழில்நுட்பப் படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை ஜேஇஇ அட்வாண்ஸ்டு தேர்வு மூலம் நடைபெறுகிறது. அந்த வகையில், 2026-27 கல்வி ஆண்டிற்கான ஜேஇஇ அட்வாண்ஸ்டு தேர்வு விண்ணப்பம் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி முதல் தொடங்கி, மே 2-ம் தேதி வரை பெறப்படவுள்ளது.
ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வு 2026 தகுதிகள்
இத்தேர்வை எழுத முதலில் ஜேஇஇ மெயின் 2026 தேர்வை எழுதி தேர்ச்சிப் பெற்றிருக்க வேண்டும். தேசிய தேர்வு முகமை மூலம் நடத்தப்படும் ஜேஇஇ மெயின் 2026, ஜனவரி மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்பட்டது. இதனின் இறுதி தரவரிசைப் பட்டியல் ஏப்ரல் 20-ம் தேதி வெளியானது. இதனையடுத்து தற்போது அட்வாண்ஸ்டு தேர்விற்காக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு ஐஐடி இத்தேர்வை நடத்தும், அந்த வகையில், இந்த ஆண்டிற்கான தேர்வை ஐஐடி ரூர்க்கி நடத்துகிறது.
மெயின் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற முதல் 2,50,000 லட்சம் மாணவர்கள் அட்வாண்ஸ்டு தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மாணவர்கள் 2001 அக்டோபர் 1-ம் தேதி அல்லது அதற்கு பின்னர் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு தளர்வு வழங்கப்படுகிறது. மேலும், 2025 அல்லது 2026 ஆண்டுகளில் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் கணிதம் ஆகிய பாடங்களைக் கொண்டு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு முறை
இத்தேர்வு இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் 2 தாள்கள் கொண்டு நடத்தப்படும். ஒவ்வொரு தாளுக்கும் 3 மணி தேரம் வழங்கப்படும். முதல் தாள் காலை 9 மணி 12 மணி வரையும், இரண்டாம் தாள் பிற்பகல் 2.30 மணி முதல் 5.30 மணி வரையும் நடைபெறும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இத்தேர்விற்கு https://jeeadv.ac.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு கட்டணமாக ரூ.3,200 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண்கள் ரூ.1,600 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். தகுதியுள்ள வெளிநாட்டு மாணவர்கள் நேரடியாக இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான தேர்வு கணினி வழியில் மே 17-ம் தேதி நடத்தப்படவுள்ளது. அட்மிட் கார்டு பதிவிறக்கம் செய்ய மே 11 முதல் 17 வரை அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|ஏப்ரல், 23, 2026
|விண்ணப்பம் முடிவு
|மே 2, 2026
|கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்
|மே 4, 2026
|அட்மிட் கார்டு
|மே 11, 2026 - மே 17, 2026
|தேர்வு
|மே 17, 2026
|உத்தேச விடைக்குறிப்பு
|மே 25, 2026 - மே 26, 2026
|தேர்வு முடிவுகள்
|ஜூன் 1, 2026