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ஐடிஐ மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு தொடக்கம் - தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்ட அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஐடிஐ பயிற்சி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு இன்று முதல் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
Published : June 9, 2026 at 3:25 PM IST
சென்னை: ஐடிஐகளில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்த மாணவர்களின் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டு, கலந்தாய்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆணைகளை தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் வழங்கினார்.
தமிழகத்தில் 132 அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களும் (ஐடிஐ), 277 தனியார் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்கள் இயங்கி வருகின்றன. ஐடிஐ பயிற்சி நிறுவனங்களில் 70 பொறியியல் தொழில் பிரிவுகளிலும், 34 பொறியியல் அல்லாத தொழிற் பிரிவுகளிலும் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
21 அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நவீன காலத்திற்கேற்ப, தொழிற்சாலைகளின் தேவைக்கேற்ப ரோபோடிக்ஸ், எலெக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல், டிஜிட்டல் மேனுபேக்ச்சரிங், அட்வான்ஸ் சிஎன்சி போன்ற தொழில் 4.0 தரத்தில் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 36,336 இடங்களும், தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் 25,980 இடங்களும் என மொத்தம் 62,316 இடங்கள் உள்ளன.
அரசு ஐடிஐ பயிற்சி நிறுவனங்களில் சேர்ப்பவர்களுக்கு எவ்வித கல்வி கட்டணமும் கிடையாது. மேலும், பயிற்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ஊக்கத்தொகை 750 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. இவை மட்டுமின்றி, 'புதுமைப்பெண்' மற்றும் 'தமிழ் புதல்வன்' திட்டங்களின் கீழ் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் உதவித்தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் பயணம் செய்ய இலவச பேருந்து பயணச்சீட்டும் வழங்கப்படுகின்றன.
இத்தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் வழங்கப்படும் பயிற்சிகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வுக்கு இணையவழி விண்ணப்பம் பதிவு கடந்த மே 16ஆம் தேதி தொடங்கியது. இப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற இதுவரை 12,600 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், சென்னை கிண்டியில் உள்ள அரசு தொழில் பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் வெளியிட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, கலந்தாய்வின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆணைகளையும் அமைச்சர் வழங்கினார்.
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மேலும், மாணவர்களுக்கான பாட புத்தகங்கள், வரைபட கருவிகள், சீருடைகள், காலணிகளையும் அவர் வழங்கினார். தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் ஐடிஐயில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான விபரங்கள் எஸ்எம்எஸ் மற்றும் இமெயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ், "மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டு, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களை வரவழைத்து நேரடியாக சேர்க்கை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தொழிற்கல்வியில் சேர மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். வரும் காலங்களில் மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வகையில் பாடத்திட்டங்களும் மேம்படுத்தப்படும், அதிக அளவில் மாணவர்கள் சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கித் தரப்படும். தொழில்துறையினருக்கு தேவையான வகையில் பாடத்திட்டங்களை மாற்றம் செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் 4000 ரூபாய் வழங்குவது குறித்து அரசு ஆய்வு செய்து வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.