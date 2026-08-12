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பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்தவரா நீங்கள்? இஸ்ரோ வழங்கும் விஞ்ஞானிகள் வேலை
இஸ்ரோவில் பொறியாளர் பதவியில் உள்ள 92 காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 17 வரை இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
Published : August 12, 2026 at 8:00 AM IST
புது டெல்லி: இஸ்ரோவில் உள்ள 92 விஞ்ஞானி பணியிடங்களுக்கு கேட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் பொறியியல் பட்டதாரிகள் கொண்டு நிரப்ப விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு வருகிறது.
பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்தவரா நீங்கள்? இஸ்ரோவில் பணி செய்ய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. இஸ்ரோவில் பல்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள விஞ்ஞானி/ பொறியாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி, தற்போது விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகிறது.
இப்பணியிடங்களுக்கு எலெக்ட்ரானிக்ஸ், எலெக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், கணினி அறிவியல், சிவில், குளிர்சாதனம், ஏசி மற்றும் கட்டடக்கலை ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில் பொறியியல் படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறிப்பாக இப்பணியிடங்களை நிரப்ப தனியாக தேர்வு நடத்தப்படாது. கேட் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
அதன்படி, கேட் தேர்வை எழுதி தகுதிப் பெற்றவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
இஸ்ரோ வேலைவாய்ப்பு 2026
சர்வதேச அளவிலான விண்வெளி ஆய்வில் இந்தியாவின் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) முதன்மையான இடத்தில் உள்ளது. நவீன தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளுடன், விண்வெளி ஆய்வில் பல்வேறு திட்டங்களில் இஸ்ரோ முனைப்பு காட்டி வருகிறது.
இந்நிலையில், 2026-ம் ஆண்டில் இஸ்ரோவில் உள்ள விஞ்ஞானி பணியிடங்களில் தகுதியான இளைஞர்களை கொண்டு நிரப்ப திட்டமிட்டு, அதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஆகஸ்ட் 17 வரை பெறப்படுகிறது.
அந்த வகையில், விஞ்ஞானி/பொறியாளர் பதவியில் உள்ள 92 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. பெங்களூரு, ஹைதராபாத், அகமதாபாத், ஸ்ரீஹரிகோட்டா, திருவனந்தபுரம், மகேந்திரகிரி உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள இஸ்ரோ மையங்களில் இப்பதவிகளுக்கு தேர்வாகும் நபர்கள் பணி நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.
காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்
|பொறியியல் பிரிவு
|காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை
|எலெக்ட்ரானிக்ஸ்
|34
|மெக்கானிக்கல்
|26
|கணினி அறிவியல்
|13
|சிவில்
|11
|எலெக்ட்ரிக்கல்
|4
|குளர்சாதனம் மற்றும் ஏசி
|2
|கட்டடக்கலை
|2
|மொத்தம்
|92
வயது வரம்பு என்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு 2026-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதியின்படி, விண்ணப்பதார்களின் வயது 28 வரை இருக்கலாம். இதில் எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
என்ன படித்திருக்க வேண்டும்?
இப்பணியிடங்களுக்கு மேல் குறிப்பிட்ட பொறியியல் பாடப்பிரிவு அல்லது அதற்கு இணையான பாடப்பிரிவுகளில் பி.இ அல்லது பி.டெக் பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் 65 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும், அந்தந்த பாடப்பிரிவுகளில் ஐஐடி மூலம் நடத்தப்பட்ட கேட் (GATE) தேர்வில் தகுதிப் பெற்றிருக்க வேண்டும். 2025 அல்லது 2026 ஆகிய ஆண்டுகளில் கேட் தேர்வை எழுதி தகுதிப் பெற்றவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
தேர்வு செய்யப்படுவது எப்படி?
முன்னரே குறிப்பிட்டப்படி, இப்பணியிடங்களை நிரப்ப தனித் தேர்வு கிடையாது. கேட் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்டு, நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப ஒன்றுக்கு ஏழு என்ற விதம் அழைப்பு விடுக்கப்படும்.
தொடர்ந்து, நேர்காணலில் தகுதிப் பெற்றவர்களின் கேட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் 50 சதவிகிதம், நேர்காணலில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் 50 சதவிகிதம் என எடுத்துகொள்ளப்பட்டு, 100 சதவிகிதத்திற்கு பெற்ற மதிப்பெண்கள் கணக்கிடப்படும். அதன்படி, இறுதி பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்படும்.
சம்பளம் எவ்வளவு?
தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மத்திய அரசின் ஊதிய விதிமுறைகளின்படி, நிலை 10 கீழ் அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 56,100 ஆகும். அதனுடன் கொடுப்பனைகள், அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை, போக்குவரத்து செலவு உள்ளிட்டவை வழங்கப்படும். ஓய்வூதியம், மருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்ட அம்சங்களும் உண்டு.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இஸ்ரோ விஞ்ஞானி பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுள்ள பொறியியல் பட்டதாரிகள் https://www.isro.gov.in/Careers.html என்ற இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இதற்கான விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 250 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்சி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதார்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|17.08.2026
|விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்
|19.08.2026
|நேர்காணல் தேதி
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
கேட் தேர்வை எழுதி தகுதிப் பெற்ற பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு இது நல்ல வாய்ப்பாகும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் உரிய ஆவணங்களுடன் விரைந்து விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இப்பணிக்கான கூடுதல் விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.