ETV Bharat / education-and-career
இஸ்ரோவில் 97 காலிப்பணியிடங்கள்; 10 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
ஆந்திர பிரதேசம் மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
Published : October 23, 2026 at 8:00 AM IST
புது டெல்லி: இஸ்ரோவில் பல்வேறு பதவிகளில் உள்ள 97 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு நவம்பர் 9ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
ஆந்திர பிரதேசம் மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் தொழில்நுட்ப உதவியாளர், அறிவியல் உதவியாளர், நூலக உதவியாளர், செவிலியர், தொழில்நுட்ப வல்லுநர், வரைவாளர், தீயணைப்பாளர், இலரக வாகன ஓட்டுநர், கனரக வாகன ஓட்டுநர், பல்நோக்கு ஊழியர் ஆகிய பதவிகளில் உள்ள 97 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
தகுதிகள் என்னென்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு டிப்ளமோ, இயற்பியல், கணிதம், வேதியியல் ஆகிய பாடங்களில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பு, நூலக அறிவியல் அல்லது அது சார்ந்த பட்டப்படிப்பு, நர்சிங் டிப்ளமோ, ஐடிஐ படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஓட்டுநர் பதவிக்கு விண்ணப்பிகக் விரும்புகிறவர்கள் 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் உரிய ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பல்நோக்கு ஊழியர் பதவிக்கு 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது.
இப்பணியிடங்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 9ஆம் தேதியின்படி வயது வரம்பு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 18 முதல் 35 வயது வரை இருக்கலாம், தீயணைப்பாளர் மற்றும் பல்நோக்கு ஊழியர் பதவிக்கு மட்டும் 18 முதல் 25 வயது வரை இருக்கலாம்.
தேர்வு முறை என்ன?
இப்பதவிகளுக்கு எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் திறன் தேர்வு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தந்த பதவிகளுக்கு ஏற்ப தேர்வு முறை அமையும். இதற்கு சென்னையில் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இஸ்ரோவில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் https://www.isro.gov.in/Careers.html அல்லது https://www.shar.gov.in/ என்ற இணையதளங்களில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 750 செலுத்த வேண்டும்.
தொழில்நுட்ப வல்லுநர், வரைவாளர், தீயணைப்பாளர், ஓட்டுநர், பல்நோக்கு ஊழியர் ஆகிய பதவிகளுக்கு ரூ. 500 செலுத்த வேண்டும். எழுத்துத் தேர்வுக்கு பின்னர் எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குறிப்பிட்ட கட்டணம் திரும்பி அளிக்கப்படும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் நவம்பர் 9ஆம் தேதி இரவு 11.59 மணிக்குள் கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.