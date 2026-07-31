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'இஸ்ரோ'வில் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை| 244 காலிப்பணியிடங்கள் - விண்ணப்பிக்க தகுதிகள் என்ன?

பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் இஸ்ரோவில் உள்ள பல்வேறு பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 8:02 AM IST

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புது டெல்லி: இஸ்ரோவில் பல்வேறு பதவிகளில் உள்ள 244 காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஆன்லைன் வழியாக ஆகஸ்ட் 16-ம் தேதி விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது. இப்பணியிடங்களுக்கு பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணியிடங்களுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், சம்பளம், தேர்வு முறை மற்றும் விண்ணப்பிப்பது எப்படி ஆகிய விவரங்களை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

இஸ்ரோவில் வேலைவாய்ப்பு

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் (இஸ்ரோ) பல்வேறு பதவிகளில் தேவையான ஆட்கள் நிறுவனத்தின் மூலமே தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.

அந்த வகையில், தற்போது இந்தாண்டிற்கான உதவியாளர், இளநிலை தனி உதவியாளர், மேல் பிரிவு எழுத்தர் மற்றும் சுருக்கெழுத்தாளர் ஆகிய பதவிகளில் உள்ள 244 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப கடந்த ஜூன் 27-ம் தேதி அறிவிப்பு வெளியானது.

அகமதாபாத், பெங்களூரு, ஹசன், ஹைதராபாத், மகேந்திரகிரி, புது டெல்லி, ஸ்ரீஹரிகோட்டா, திருவனந்தபுரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இபபணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகின்றன.

காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்

  • உதவியாளர் - 130
  • இளநிலை தனி உதவியாளர் - 82
  • மேல் பிரிவு எழுத்தர் - 22
  • சுருக்கெழுத்தாளர் - 10

தகுதிகள் என்னென்ன?

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 2026 ஆகஸ்ட் 16-ம் தேதியின்படி, 28 வயது வரை இருக்கலாம். இதில் ஒபிசி பிரிவினருக்கு 31 வயது வரையும், எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 33 வயது வரையும் தளர்வு உள்ளது. மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், கணவரை பிரிந்து அல்லது இழந்த பெண்கள் ஆகியவர்களுக்கு மத்திய அரசு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.

கல்வித்தகுதி

உதவியாளர், மேல் பிரிவு எழுத்தர் ஆகிய பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட பலகலைக்கழகத்தின் மூலம் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், கணினி உபயோகம் தெரிந்திருப்பது அவசியமாகும்.

இளநிலை தனி உதவியாளர் மற்றும் சுருக்கெழுத்தாளர் ஆகிய பதவிகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் (அல்லது) வணிக/செயலக நடைமுறை ஆகியவற்றில் டிப்ளமோ முடித்து 1 ஆண்டு சுருக்கெழுத்தாளர் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு மற்றும் கணினி உபயோகம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

சம்பள விவரம்

இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மத்திய அரசின் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரையின்படி, நிலை 4 கீழ் அடிப்படை சம்பளமாக ரூ.25,000 வழங்கப்படும். கூடுதலாக அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை, போக்குவரத்து செலவு, மருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்டவை உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படுவது எப்படி?

இஸ்ரோவில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் திறன் தேர்வு அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எழுத்துத் தேர்வு 150 நிமிடங்களுக்கு கொள்குறி வகையில் நடத்தப்படும். இதில் தகுதிப் பெற பொதுப்பிரிவினர் 50 சதவீத மதிப்பெண்களும், இதர பிரிவினர் 40 சதவீத மதிப்பெண்களும் பெற வேண்டும்.

எழுத்துத் தேர்விற்கான பாடத்திட்டம் அறிவிப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் தேர்வாகும் நபர்கள் திறன் தேர்விற்கு தகுதிப் பெறுவார்கள்.

உதவியாளர் மற்றும் மேல் பிரிவு எழுத்தர் பதவிகளுக்கு கணினி அறிவு குறித்து திறன் தேர்வு நடத்தப்படும். இதர பதவிகளுக்கு கணினி அறிவு தேர்வுடன் சுருக்கெழுத்து தேர்வும் நடைபெறும்.

இத்தேர்வில் தகுதிப் பெற பொதுப்பிரிவினர் 60 சதவீத மதிப்பெண்களும், இதர பிரிவினர் 50 சதவீத மதிப்பெண்களும் பெற வேண்டும். இறுதியாக எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் திறன் தேர்வு ஆகியவற்றில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தரவரிசை தயாரிக்கப்பட்டு, காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இப்பணியிடங்களுக்கு https://www.isro.gov.in/Careers.html என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 100 மற்றும் அனைத்து பதவிகளுக்கு பொதுவான கட்டணமாக ரூ. 500 என மொத்தம் ரூ. 600 செலுத்த வேண்டும்.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம்தேதிகள்
விண்ணப்பம் தொடக்கம்27.07.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்16.08.2026

இஸ்ரோவில் வேலை வாய்ப்பை எதிர்பார்க்கும் இளைஞர்களுக்கு இது நல்ல வாய்ப்பாகும். ஆர்வமும், தகுதியுள்ளவர்கள் ஆகஸ்ட் 16-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இப்பணி குறித்த கூடுதல் விவரங்களை மேல் குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

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