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மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு வேலை - கொட்டிக்கிடக்கும் வாய்ப்பு
இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் திறன் தேர்வு நடத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் பொருட்டு திறன் தேர்வுக்கு தகுதி பெறுவார்கள்.
Published : November 3, 2026 at 7:02 AM IST
புது டெல்லி: மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்தியன் ரேர் எர்த்ஸ் நிறுவனத்தில் உள்ள 131 டிரேட்ஸ்மேன் (Tradesman) பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
மத்திய அரசின் அணுசக்தி துறையின் கீழ் இந்தியன் ரேர் எர்த்ஸ் நிறுவனம் (IREL) செயல்படுகிறது. மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் இந்நிறுவனத்திற்கு தமிழ்நாடு உட்பட கேரளம், ஓடிசா, ஆந்திர பிரதேசம், போபால், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட இடங்களில் கனிம ஆலைகள் உள்ளன.
இந்நிறுவனத்தில் தொழிற்பிரிவில் உள்ள பயிற்சி டிரேட்ஸ்மேன் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ஐஆர்இஎல் டிரேட்ஸ்மேன் வேலைவாய்ப்பு 2026
பிட்டர் - 93, எலெக்ட்ரீஷியன் - 12, இன்ஸ்ரூமெண்டேஷன் - 6, கெமிக்கல் பிளாண்ட் ஆப்ரேட்டர் - 20 என 131 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 24 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
தகுதிகள் என்னென்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு நவம்பர் 13ஆம் தேதியின்படி அதிகபடியாக 35 வயது வரை இருக்கலாம். மத்திய அரசு விதிமுறைகளின் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 வருடங்கள் வயது வரம்பு தளர்வு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கல்வித்தகுதியான அந்தந்த தொழிற்பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி அல்லது தேசிய தொழிற்பயிற்சி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கெமிக்கல் பிளாண்ட் ஆப்ரேட்டர் பதவிக்கு 12ஆம் வகுப்பு வேதியியல் பாடத்தை 50 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் கொண்டு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் அந்தந்த 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். 1961ஆம் ஆண்டு தொழிற்பயிற்சி சட்டத்தின் அடிப்படையில் தொழிற்பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு அந்த பயிற்சியின் காலம் பணி அனுபவத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பளம்
இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு 1 வருடம் பயிற்சி அளிக்கப்படும். பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ரூ. 34,200 ஊதியமாக வழங்கப்படும். பயிற்சி பின்னர் பணி நியமனம் செய்யப்படும் நிலையில், ரூ. 22,000 - ரூ. 88,000 என்ற அடிப்படையில் ஊதியம் நிர்ணயம் செய்யப்படும். கொடுப்பனை, அகவிலைப்படி, மருத்துவ காப்பீடு ஆகியவையும் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
- இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் திறன் தேர்வு நடத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் பொருட்டு திறன் தேர்வுக்கு தகுதி பெறுவார்கள். எழுத்துத் தேர்வு ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் நடைபெறும்.
- இதில் தேர்ச்சி அடைய குறைந்தபட்சம் 50 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி பிரிவினர் குறைந்தபட்சம் 45 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும்.
- தமிழ்நாட்டில் சென்னை மற்றும் நாகர்கோவிலில் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும்.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் உள்ள இந்த வாய்ப்புக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://www.irel.co.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 826 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ. 354 செலுத்த வேண்டும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|24.10.2026
|விண்ணப்பிக் கடைசி நாள்
|13.11.2026
|தேர்வு தேதி
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
இப்பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பமுள்ளவர்கள் ஆதார் எண், வயது சான்று, கல்வித்தகுதி சான்று, அனுபவ சான்று உள்ளிட்ட கொண்டு விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.