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தொடக்கமே ரூ. 45 ஆயிரத்திற்கு மேல் சம்பளம்; இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் தமிழக பட்டதாரிகளுக்கு வேலை

தமிழ்நாட்டில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு தமிழ் மொழி தெரிந்த பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி (IOB)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 1:01 PM IST

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சென்னை: இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் காலியாகவுள்ள 250 உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

வங்கியில் வேலை எதிர்ப்பார்த்து தயாராகி வரும் பட்டதாரிகளுக்கு இந்த மாதம் பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் உள்ள உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பதவிக்கான அறிவிப்பு கடந்த ஆகஸ்ட் 8-ம் தேதி வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 100 காலியிடங்கள் உட்பட கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 250 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளது.

உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பதவி என்பது அந்தந்த மாநிலங்களின் மொழி தெரிந்தவர்களை கொண்டு நிரப்பப்படும் முக்கிய வங்கி அதிகாரி பதவி ஆகும். அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு தமிழ் மொழி தெரிந்த பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்

இப்பணியிடங்கள் பொதுப்பிரிவு - 94, பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் -22, ஒபிசி - 80, எஸ்சி - 36, எஸ்டி - 18 என நிரப்பப்படுகிறது. இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பணியிடங்கள் பொதுப்பிரிவு - 37, பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் -9, ஒபிசி - 33, எஸ்சி - 15, எஸ்டி - 6 என நிரப்பப்படுகிறது. மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பணியிடங்களில் 4 இடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்க தேவையான தகுதிகள் என்னென்ன?

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பதார் 2026-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 20 வயது முதல் அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். இதில் மத்திய அரசின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.

கல்வித்தகுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதார்கள் கட்டாயம் அதற்கான சான்றை சமர்பிக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கணினி வழி தேர்வு உண்டு

இப்பணியிடங்களுக்கு கணினி வழி ஆன்லைன் தேர்வு, மொழி திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவை நடைபெறும். ஆன்லைன் தேர்வு என்பது காரணம் அறிதல், கணினி அறிவு, பொது, பொருளாதாரம் மற்றும் வங்கி குறித்து விழிப்புணர்வு, தரவு பகுப்பாய்வு, ஆங்கிலம் ஆகியவற்றில் இருந்து கேள்விகள் கொண்டு நடைபெறும். மொத்தம் 140 கொள்குறி வகை கேள்விகள் கொண்டு 200 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வை எழுத வேண்டும். தேர்வெழுந்த 3 மணி நேரம் அவகாசம் வழங்கப்படும். ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் மட்டுமே தேர்வு நடைபெறும்.

இதில் தவறான கேள்விக்கு 0.24 என்ற விதம் நெகட்டிங் மதிப்பெண் பிடித்தம் செய்யப்படும். இத்தேர்வில் தகுதிப் பெற்றவர்கள், அடுத்தக்கட்டமாக மொழி திறன் தேர்விற்கு அழைக்கப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பதார்களுக்கு கட்டாயம் தமிழ் மொழியில் பேச, எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதற்கான திறன் இந்த கட்டத்தில் ஆராயப்படும். விண்ணப்பதார்களில் 10 அல்லது 12-ம் வகுப்பில் தமிழ் மொழியை ஒரு பாடமாக கொண்டு படித்தவர்களுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் அதற்கான மதிப்பெண் சான்றிதழை சமர்பிக்க வேண்டும்.

மொழி திறன் தேர்வு என்பது தகுதித் தேர்வு மட்டுமே. இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். நேர்காணல் 100 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இறுதியாக ஆன்லைன் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகிய இரண்டில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டிற்கு ஏற்ப தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.

சம்பளம் எவ்வளவு?

உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்படும் நபருக்கு அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 48,480 ஆகும். அதன்படி, ரூ. 48,480 - ரூ. 85,920 என்ற விதம் சம்பளம் வழங்கப்படும். மேலும், அகவிலைப்படி, கொடுப்பனை உள்ளிட்டவை அடிப்படை சம்பளத்துடன் வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுள்ள பட்டதாரிகள் https://www.iob.bank.in/en/careers என்ற இணையதளத்தின் வழியாக எளிமையாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 850 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதார்கள் ரூ. 175 கட்டணம் செலுத்தினால் போதும். இப்பணிக்கான விண்ணப்பம் தற்போது பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், ஆகஸ்ட் 24-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம்தேதிகள்
விண்ணப்பம் தொடக்கம்08.08.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்24.08.2026
தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

சென்னை உட்பட மதுரை, திருநெல்வேலி, சேலம், கோவை, திருச்சி, வேலூர், நாமக்கல், ஈரோடு, திருப்பூர், விருதுநகர், கன்னியாகுமரி/நாகர்கோவில், தஞ்சாவூர், கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி மற்றும் இதர சிறுபான்மை பிரிவை சேர்ந்த விண்ணப்பதார்களுக்கு ஆன்லைன் தேர்வு முறை குறித்து தேர்வுக்கு முந்தைய பயிற்சி ஆன்லைன் வழியாக அளிக்கப்படுகிறது. இந்த சேவையை பெற விண்ணப்பிக்கும்போது அதற்கான ஆப்ஷனை தேர்வு செய்து சமர்பிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

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