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தமிழ்நாட்டில் 4 ஆண்டு இளங்கலை பட்டப்படிப்பு - அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டி எதிர்ப்பு

நான்கு ஆண்டு பட்டப்படிப்பை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்பது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 1:51 PM IST

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சென்னை: நான்காண்டுகால இளங்கலை பட்டப்படிப்பை அறிமுகம் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளதை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டி வலியுறுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நான்கு ஆண்டு பட்டப்படிப்பை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்பது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் கடந்த ஜூலை 6-ஆம் தேதி நடைபெற்ற உயர்கல்வித்துறைக்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், 4 ஆண்டுகால பட்டப்படிப்பை அறிமுகம் செய்வதை திரும்பப்பெற வேண்டும் என்று அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டி வலியுறுத்தி உள்ளது.

இது தொடர்பாக, அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டு வெளியிட்டுள்ள செய்திகுறிப்பில், “உலகளாவிய தரத்தை பேணுவது என்ற பாவனையில், தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 வலியுறுத்துகின்ற 4 ஆண்டு கால பட்டப்படிப்பை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் தேவையற்ற இந்த நடவடிக்கையை அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டியின் தமிழ்நாடு கிளை வன்மையாக கண்டிக்கிறது. மேலும், இதனை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும். இந்த புதிய திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு உலகளாவிய தரத்தை காரணமாகக் காட்டுகிறது. இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் உள்ள பல பல்கலைக்கழகங்களில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பின் காலம் 3 ஆண்டுகளாக மட்டுமே உள்ளது என்பதை தமிழ்நாடு அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இந்த 4 ஆண்டு பட்டப்படிப்பில் எந்த உலகளாவிய தரமும் இல்லை. இதற்கும் தரத்திற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. மேலும், இந்தியாவில் வழங்கப்படும் 3 ஆண்டு இளங்கலை பட்டப்படிப்புகள் பாட உள்ளடக்கங்களின் தரத்தை பேணும் வகையில் இருப்பினும், பா.ஜ.க. தலைமையிலான மத்திய அரசு ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமான முறையில் நான்கு ஆண்டு கால இளங்கலை பட்டப்படிப்பை திணிக்க முயற்சிக்கிறது.

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தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ன் இந்த வழிகாட்டுதலின்படி, சாதாரண 3 ஆண்டு இளங்கலை பட்டப்படிப்பு மற்றும் ஆனர்ஸ் உடன் கூடிய 4 ஆண்டு இளங்கலை பட்டப்படிப்பு என ஒரு வேறுபாட்டை உருவாக்க முயற்சிக்கப்படுகிறது. ஆனர்ஸ் உடன் இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் பதவி உயர்வுகளில் அதிக முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இதனால், பட்டம் பெற்றவர்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படும் சூழல் உருவாகும்.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கல்லூரிகளில் 12,000 பேராசிரியர் பணியிடங்களில் சுமார் 8,000 பணியிடங்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காலியாகவே உள்ளன. தொடர்ந்து, 4 ஆண்டு பட்டப்படிப்பை ஆதரிப்பதற்கு தேவையான போதிய வகுப்பறைகள் மற்றும் பிற அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் கல்லூரிகளில் இல்லை.

எனவே, 4 ஆண்டு கால இளங்கலை பட்டப்படிப்பை அறிமுகப்படுத்தும் இந்த அநீதியான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும்” என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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TAMIL NADU GOVERNMENT
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