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10, 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்; இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையில் காத்திருக்கும் வேலை
இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு, உடல் தகுதித் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
Published : October 18, 2026 at 9:02 PM IST
புது டெல்லி: இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையில் உள்ள 365 காலிப்பணியிடங்களுக்கு விரும்பமுள்ளவர்களிடம் இருந்து அக்டோபர் 21ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
நீங்கள் 10, 12ஆம் வகுப்பு, ஐடிஐ, டிப்ளமோ படித்தவரா? இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையில் வேலை பெற உங்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது.
இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையில் 2027ஆம் ஆண்டுக்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப மத்திய அரசின் பணியாளர் தேர்வாணையம் (எஸ்எஸ்சி) மூலம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
நவிக், சுகாதார நிபுணர், யந்திரிக் ஆகிய பதவிகளில் உள்ள 365 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் நவிக் பதவியில் பொது மற்றும் உள்ளூர் கிளை என இரண்டு பிரிவுகளில் காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
தகுதிகள் என்னென்ன?
நவிக் பதவியில் பொதுப்பிரிவில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு 12ஆம் வகுப்பை கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் பாடங்கள் கொண்டு முடித்திருக்க வேண்டும். அதே போன்று உள்ளூர் கிளை பிரிவில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சுகாதார நிபுணர் பதவிக்கு 10ஆம் வகுப்பு அல்லது ஐடிஐ அல்லது அதற்கு நிகரான கல்வியை பெற்றிருக்கலாம்.
யந்திரிக் பதவிக்கு 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் எலெக்ட்ரானிக், எலெக்ட்ரானிக்ஸ், டெலிகம்யூனிகேஷன், மெக்கானிக்கல் ஆகிய பொறியியல் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பாக விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 18 முதல் அதிகபடியாக 24 வயது வரை இருக்கலாம். பதவிக்கு ஏற்ப வயது வரம்பு மாறுப்படும். இதில் ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள் தளர்வு வழங்கப்படும்.
தேர்வு முறை என்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு, உடல் தகுதித் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தேர்வாகும் நிலையில், அடுத்தக்கட்டத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
சம்பளம் எவ்வளவு?
நவிக் பொது, உள்ளூர் கிளை பிரிவு மற்றும் சுகாதார நிபுணர் ஆகிய பதவிகளில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 21,700 ஆகும். யந்திரிக் பதவிக்கு அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 29,200 ஆகும்.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் https://ssc.gov.in/ என்ற எஸ்எஸ்சி இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இப்பணியிடங்களுக்கு அக்டோபர் 6 முதலே விண்ணப்பம் தொடங்கிய நிலையில், அக்டோபர் 21ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான முதற்கட்டமாக கணினி வழித் தேர்வு நவம்பரில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதனைத்தொடர்ந்து, இரண்டாம் கற்றும் இறுதிக் கட்டத் தேர்வுகள் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி முதல் அக்டோபர் வரை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் கூடுதல் தகவல்களை மேல் குறிப்பிட்ட இணையதளம் மற்றும் https://joinindiancoastguard.cdac.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.