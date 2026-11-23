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10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்! தமிழ்நாடு அஞ்சல் துறையில் ஓட்டுநர் வேலை - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டத்தில் காலியாக உள்ள 24 'ஸ்டாஃப் கார் டிரைவர்' பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு நவம்பர் 30-ஆம் தேதிக்குள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
Published : November 23, 2026 at 7:01 AM IST
சென்னை: மத்திய தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்திய அஞ்சல் துறையின் தமிழ்நாடு வட்டத்தில் காலியாக உள்ள 24 ஓட்டுநர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் முதுநிலை மேலாளர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பின்படி, தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள இந்தியக் குடிமக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
காலிப்பணியிடங்கள் விவரம்
|மண்டலம் / பிரிவு (Region / Division)
|காலிப்பணியிடங்கள்
|மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் (MMS), சென்னை
|15
|மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் (MMS), கோயம்புத்தூர்
|3
|சேலம் மேற்கு கோட்டம் (Salem West)
|3
|திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டம்
|1
|மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் (MMS), மதுரை
|1
|மண்டல அலுவலகம் (RO), மதுரை
|1
|மொத்தம்
|24
(குறிப்பு- மொத்தமுள்ள 24 இடங்களில் பொதுப்பிரிவினருக்கு (UR) 13, ஓபிசி (OBC) பிரிவினருக்கு 7, எஸ்சி (SC) பிரிவினருக்கு 3, மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு (EWS) 1 இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு 2 இடங்கள் உள்ஒதுக்கீடாக வழங்கப்படும்.)
வயது வரம்பு
30.11.2026 தேதியின்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், அதிகபட்சம் 27 வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
அரசு விதிகளின்படி ஓபிசி (OBC) பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், எஸ்சி / எஸ்டி (SC/ST) பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும் அதிகபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு. முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு ராணுவப் பணிக்காலம் கழிக்கப்பட்ட பிறகு 3 ஆண்டுகள் வரை தளர்வு வழங்கப்படும்.
கல்வித்தகுதி மற்றும் அனுபவம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி வாரியத்தில் இருந்து 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இலகுரக (LMV) மற்றும் கனரக (HMV) வாகனங்களை ஓட்டுவதற்கான செல்லத்தக்க ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
இலகுரக மற்றும் கனரக வாகனங்களை இயக்கியதில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வாகனங்களில் ஏற்படும் சிறிய பழுதுகளை நீக்கும் அளவிற்கு மோட்டார் மெக்கானிசம் அறிந்திருக்க வேண்டும். (ஊர்க்காவல் படை அல்லது சிவில் தன்னார்வலர்களாக 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்).
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
இப்பணியிடங்களுக்கு இரண்டு கட்டங்களாகத் தேர்வு நடைபெறும்.
நிலை I (எழுத்துத் தேர்வு): பொது அறிவு, எளிய கணிதம், நுண்ணறிவு, மோட்டார் மெக்கானிசம் மற்றும் போக்குவரத்து விதிகள் தொடர்பான 80 மதிப்பெண்களுக்கான கொள்குறி வகை (MCQ) தேர்வு நடைபெறும்.
நிலை II (செய்முறைத் தேர்வு): எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்களுக்கு வாகனப் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் கனரக வாகனம் ஓட்டுதல் தொடர்பான 20 மதிப்பெண்களுக்கான செய்முறைத் தேர்வு (Practical Test) நடத்தப்படும்.
சம்பளம்
இந்த பணிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்களுக்கு 7-வது ஊதியக் குழுவின் நிலை 2-ன் கீழ் மாதம் ரூ. 19,900 முதல் ரூ. 63,200 வரை அடிப்படை சம்பளமும், இதர படிகளும் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்
விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ.100 செலுத்த வேண்டும். இதனை அஞ்சல் துறையின் இணையதளத்தில் உள்ள சலான் (Challan) படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, கணினிமயமாக்கப்பட்ட எந்தவொரு அஞ்சல் அலுவலகத்திலும் e-payment மூலம் செலுத்தி அசல் ரசீதை விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
பெண்கள், எஸ்சி (SC) மற்றும் எஸ்டி (ST) பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் www.indiapost.gov.in அல்லது tamilnadupost.nic.in ஆகிய இணையதளங்களில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, தமிழ், ஆங்கிலம் அல்லது இந்தி ஆகிய ஏதேனும் ஒரு மொழியில் பிழையின்றி பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் சுயசான்றொப்பமிட்ட (Self-attested) கல்வி, வயது, சாதி, ஓட்டுநர் உரிமம், பணி அனுபவச் சான்றிதழ்களின் நகல்கள் மற்றும் கட்டண ரசீது ஆகியவற்றை இணைத்து கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு விரைவுத் தபால் (Speed Post) மூலம் மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்.
முகவரி:
The Senior Manager (Group-A),
Mail Motor Service, No.37, Greams Road,
Chennai - 600 006.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 30.11.2026 (மாலை 5.00 மணிக்குள் சென்றடைய வேண்டும்)