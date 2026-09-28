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தமிழ்நாட்டில் வேலைக்காக பதிவு செய்துவிட்டு காத்திருக்கும் 31.84 லட்சம் பேர் - வெளியான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு பதிவில் மொத்தம் 1 லட்சத்து 58 ஆயிரத்து 231 பேர் உள்ளனர்.
Published : September 28, 2026 at 11:39 AM IST
சென்னை: வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் வேலைக்காக பதிவு செய்துவிட்டு 31.84 லட்சம் பேர் காத்திருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்களில் 2026 ஆகஸ்ட் 31 நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் நேரடிப் பதிவில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை 31 லட்சத்து 84 ஆயிரத்து 213 பேர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதில், ஆண்கள் 13 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 742 பேரும், பெண்கள் 18 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 204 பேரும் அடங்குவர். மேலும், 267 திருநங்கையர்களும் வேலைவாய்ப்பு பதிவில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
வயது அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, 18 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் 6 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 427 பேர் பதிவு செய்துள்ளனர். இதேபோல், 19 முதல் 30 வயது வரையிலானவர்களில் 12 லட்சத்து 51 ஆயிரத்து 287 பேரும், 31 முதல் 45 வயது வரையிலானவர்கள் 10 லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 119 பேரும் பதிவு செய்துள்ளனர். இதுதவிர, 46 முதல் 60 வயது வரையிலானவர்கள் 2 லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 656 பேரும், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் 10 ஆயிரத்து 724 பேரும் வேலைவாய்ப்பு பதிவில் உள்ளனர்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு பதிவில் மொத்தம் 1 லட்சத்து 58 ஆயிரத்து 231 பேர் உள்ளனர். இதில், 1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 508 ஆண்களும், 52 ஆயிரத்து 723 பெண்களும் அடங்குவர். இதனுள், உடல் இயக்க குறைபாடு (Ortho) கொண்டவர்கள் 1 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 290 பேரும், காது கேளாதவர்கள் 14 ஆயிரத்து 316 பேரும், பார்வைக் குறைபாடு உள்ளவர்கள் 19 ஆயிரத்து 451 பேரும், ஆட்டிசம் மற்றும் பிற மனநலக் குறைபாடுகள் கொண்டவர்கள் 3 ஆயிரத்து 174 பேரும் உள்ளனர்.
கல்வித் தகுதி அடிப்படையிலும் வேலைவாய்ப்பு பதிவு விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதில் மெட்ரிகுலேஷன் கல்வி வழியில் படித்தவர்கள் 23 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 231 பேரும், எச்.எஸ்.சி/பியூசி (HSC/PUC) படித்தவர்கள் 18 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 493 பேரும் உள்ளனர். இதேபோல், டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் 1 லட்சத்து 52 ஆயிரத்து 315 பேரும், இதர டிப்ளமோ படித்தவர்கள் 60 ஆயிரத்து 410 பேரும் பதிவு செய்துள்ளனர்.
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பட்டதாரிகளில் கலைப் பிரிவில் 2 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 643 பேரும், அறிவியல் பிரிவில் 4 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 826 பேரும், வணிகவியல் பிரிவில் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 731 பேரும் உள்ளனர். பொறியியல் பட்டதாரிகள் 1 லட்சத்து 35 ஆயிரத்து 354 பேர் உள்ளனர். முதுகலைப் பட்டதாரிகளில் கலைப் பிரிவில் 1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 938 பேரும், அறிவியல் பிரிவில் 1 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 911 பேரும், வணிகவியல் பிரிவில் 33 ஆயிரத்து 566 பேரும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.