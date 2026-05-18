சென்னை ஐஐடியில் ஏஐ தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி கண்காட்சி; ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்த மாணவர்கள்
சென்னை ஐஐடியில் நடத்தப்பட்ட ஏஐ தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி கண்காட்சியை மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், கல்வியாளர்கள் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டனர்.
Published : May 18, 2026 at 9:53 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியின் வத்வானி மையத்தில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட 100 ஆராய்ச்சிகள் குறித்l போஸ்டர் கண்காட்சி நடைபெற்றது. இதனை மாணவர்கள் உட்பட பலர் ஆர்வத்துடன் கண்டு களித்தனர்.
சென்னை ஐஐடியின் 'வத்வானி தரவு அறிவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவுப் பள்ளி' (WSAI) சார்பில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஓராண்டில் செய்யப்பட்ட 100 ஆராய்ச்சிகளின் விபரங்கள் அடங்கிய கண்காட்சி மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்ப கருத்தரங்கும் இன்று (மே 18) நடைபெற்றது. இதில் மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், பேராசிரியர்கள், துறைசார் வல்லுநர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த கண்காட்சியில் பயன்பாட்டு செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திரக் கற்றல் (ML), உருவாக்க செயற்கை நுண்ணறிவு (Generative AI), பெரிய மொழி மாதிரிகள் (LLMs), கணினிப் பார்வை (Computer Vision), கணக்கீட்டு உயிரியல், பொறுப்புமிக்க செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்டவை அடங்கிய ஆராய்ச்சி வடிவங்கள் போஸ்டர் வடிவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.
இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடியின் வத்வானி பிரிவின் தலைவரான பேராசிரியர் பாலராமன் ரவீந்திரன் ஈடிவி பாரத்திற்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "சென்னை ஐஐடியில் கடந்த ஒராண்டாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை செய்து வருகிறோம். ஆராய்ச்சிகளின் கருத்துருக்களை போஸ்டராக காட்சிப்படுத்தி உள்ளோம். ஆராய்ச்சியின் விபரங்களை மாணவர்கள் பார்வையாளர்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனர்.
போக்குவரத்து நெரிசலை ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி குறைத்தல், இயந்திரங்களை வடிமைத்தல் போன்றவற்றிலும் செயல்படுத்தி உள்ளோம். இந்த கண்காட்சி மூலம் மாணவர்களுக்கு ஏஐ ஆராய்ச்சி தெரிவதுடன், இப்படிப்புகளை தேர்வு செய்வதற்கும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த மிகவும் எளிதாக எடுத்துரைக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது ஆராய்ச்சி அளவில் கூறியுள்ளோம். இதனை சாதாரண பொதுமக்கள் புரிந்துக் கொள்வது கடினம். இதற்கான விழிப்புணர்வை பொதுமக்களுக்கு இணையதளம் மூலம் ஏற்படுத்தி வருகிறோம். தீவிரமான ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுப்பட்டு வருகிறோம்.
ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலமாக நிறைய திட்டங்கள் வரலாம். உதாரணமாக பாலிசி பாட் (Policy Bot) என்பதன் மூலம் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் நமது மக்கள் பிரதிநிதிகள் பேசியவற்றையும் தெரிந்துக்கொள்ள முடியும். மக்கள் பயன்படும் வகையில் செய்துள்ளோம்.
மேலும், ஒபன்சோர்ஸ் மூலம் மென்பொருட்களை உருவாக்கி அளித்துள்ளோம். ஏஐ சிஸ்டம் மதிப்பிடுவது குறித்தும் மென்பாெருள் வடிவமைத்து கொடுத்துள்ளோம். அரசுடன் இணைந்து பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வீட்டுப்பாடம் மற்றும் செயல்பாடுகளை மதிப்பீடு செய்யவும் ஒரு ஏஐ கருவி உருவாக்கி தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கும் தந்துள்ளோம்.
ஆசிரியர்களின் திறன் செயல்பாடுகளை மதிப்பீடு செய்யும் ஏஐ கருவியும் உருவாக்கி அரசுப் பள்ளிகளுக்கு அளித்துள்ளோம். கண்காட்சியில் உள்ள தயாரிப்புகளில் 12 செயல்பாட்டில் உள்ளன. மற்றவை ஆராய்ச்சி நிலையில் தான் உள்ளன. தொழிற்நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு இவற்றை தயாரிப்புகளாக மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.
மொழி மற்றும் பேச்சு திறனுக்கான ஏஐ கருவிகளை செய்து வருகிறோம். அமெரிக்கா, சீனா போன்ற நாடுகளின் ஏஐ மென்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்து வேலை பார்க்கிறோம். இந்தியாவில் புதியதாக உருவாக்குவதற்கு அதிகளவில் செலவாகும். இந்தியாவிற்கு தகுந்தாற்போல் உருவாக்கும் பணியில் ஈடுப்பட உள்ளோம்.
அண்மையில் டெல்லியில் நடத்தப்பட்ட ஏஐ தொழில்நுட்ப மாநாட்டையடுத்து, இந்தியாவில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு செய்ய பலர் முன்வந்துள்ளனர். இந்தியாவில் ஏஐ வழிகாட்டுதல் கொண்டுவரப்படவுள்ளது. ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கான சூத்திரங்களை நாம் ஏற்கெனவே உருவாக்கி கொள்கை தயாரித்துள்ளோம்” என்றார்.