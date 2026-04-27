'ஸ்டார்ட்அப் சதம்’ திட்டத்தின் கீழ் 112 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், 431 காப்புரிமைகள்; சென்னை ஐஐடி சாதனை
சென்னை ஐஐடி ‘ஸ்டார்ட்அப் சதம்’ திட்டத்தின் கீழ், தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக 100-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களை ஊக்குவித்து, தொழில்நுட்ப துறையின் தொழில்முனைவில் சாதனைப் படைத்துள்ளது.
Published : April 27, 2026 at 8:36 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடி தொழில் ஊக்குவிப்பு மையத்தின் மூலம் கடந்த நிதியாண்டில் (2025 -26) 112 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 431 காப்புரிமைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு சாதனைப் படைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 24-ம் தேதி உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை நாள் கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
இதில், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் பேராசிரியர் வி. காமகோடி, சென்னை ஐஐடி ‘ஸ்டார்ட்அப் சதம்’ திட்டத்தின் கீழ் கடந்த நிதியாண்டில் மேற்கொண்ட பல்வேறு சாதனைகள் குறித்து விவரித்தார். அதன்படி, தொழில் ஊக்குவிப்பு மையத்தின் மூலம், முந்தைய ஆண்டு சாதனையை முறியடித்து, 2025-26 நிதியாண்டில் 112 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், 431 காப்புரிமைகளைத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று காமகோடி தெரிவித்தார்.
இதுவே, 2023-2024 கல்வியாண்டில் இந்தியாவில் சென்னை ஐஐடி 293 காப்புரிமைகளும், சர்வதேச அளவில் 85 காப்புரிமைகளும் என மொத்தம் 378 காப்புரிமைகள் பெறப்பட்டன. 2024-2025 கல்வியாண்டில் இந்தியாவில் 299 காப்புரிமைகளும், சர்வதேச அளவில் 120 காப்புரிமைகளும் என்று மொத்தம் 419 காப்புரிமைகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
சென்னை ஐஐடி-யின் 'ஸ்டார்ட்அப் சதம்' திட்டத்தின் கீழ், தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக 100-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களை ஊக்குவித்து, தொழில்நுட்ப துறையின் தொழில்முனைவில் முக்கிய மைல்கல் எட்டப்பட்டுள்ளது. சென்னை ஐஐடி தொழில் ஊக்குவிப்பு மையம் மூலம் ஊக்குவிப்பு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை 500-ஐக் கடந்து தற்போது மொத்தம் 567 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களை எட்டியுள்ளது. சமீபத்திய நிதி திரட்டல்களின் அடிப்படையில், இந்நிறுவனங்களின் மொத்த மதிப்பு ரூ.74,100 கோடிக்கும் (சுமார் 8 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) அதிகம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று காமகோடி தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியபோது, "நமது பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள், வெளித் தொழில்முனைவோர் ஆகியோர் இந்தியாவிற்கும் உலகிற்கும் பயன்படக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களையும் நிறுவனங்களையும் உருவாக்கி வருகின்றனர்" என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: உங்களது திறமை நாட்டிற்கு தேவை - அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் நாடு திரும்புமாறு ஸ்ரீதர் வேம்பு அழைப்பு
சென்னை ஐஐடி தொழில் ஊக்குவிப்பு மையத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர்.தமஸ்வதி கோஷ் கூறியபோது, "இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து 1,200-க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு தரம், தொழில்நுட்பத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தி 112 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதேபோல், சென்னை ஐஐடி தொழில் ஊக்குவிப்பு மையத்திற்குள் வரும் ஸ்டார்ட்அப்களிடம் வளர்ந்து வரும் முதிர்ச்சியை நாங்கள் காண்கிறோம்" என்றார்.