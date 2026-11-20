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20 ஆன்லைன் சான்றிதழ் படிப்புகளை வழங்கும் சென்னை ஐஐடி - பள்ளி மாணவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு
மாணவர்கள் தங்களின் பல்வேறு அறிவுத்திறன்களைக் கண்டறியவும், பிரபலமாகிவரும் தொழில்களைப் புரிந்துகொள்ளவும், தங்களது எதிர்கால கல்வி, தொழில் குறித்து தெளிவான முடிவுகளை எடுக்கவும் சென்னை ஐஐடி வழங்கும் சான்றிதழ் படிப்புகள் உதவியாக இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Published : November 20, 2026 at 5:36 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியின் பள்ளி இணைப்புத் திட்டத்தின்கீழ் 9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையில் படிக்கும் மாணவர்கள் ஆன்லைன் மூலம் சான்றிதழ் படிப்பை பெற பள்ளிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ஐஐடி சார்பில் 9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு 20 பாடங்களில் ஆன்லைன் வழியில் சான்றிதழ் படிப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன தங்களின் வழக்கமான பாடத் திட்டங்களைத் தாண்டி சமீபகால தொழில்நுட்பங்கள், பல்துறை சார்ந்த பாடங்கள், தொழில் வாய்ப்புகளை பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தற்போது. இந்தியா முழுவதும் இருந்து 6,500-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 2 லட்சத்து 25 ஆயிரம் மாணவர்கள் இப்படிப்புகளுக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இத்திட்டத்தின் கீழ் பயிலும் மாணவர்கள் சென்னை ஐஐடி உள்ளிட்ட முன்னணி கல்வி - ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் கல்வி பயிலும் வாய்ப்புகளைப் பெற முடியும்.
அந்த வகையில், தற்போது 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் பள்ளிகள் தங்கள் மாணவர்களுக்காக விண்ணப்பிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பள்ளிகள், https://code.iitm.ac.in/schoolconnect/ என்ற இணையதளத்தில் 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 8-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
மக்கள் தொடர்பகம் மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வி மையத்தின் (Centre for Outreach and Digital Education- CODE) மூலம் இப்பாடத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. பள்ளி இணைப்புக் கூட்டாண்மை, பாடத்திட்டம் தொடர்பான விவரங்களுக்கு connect@study.iitm.ac.in -ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
20 பாடங்கள், 8 வாரக் கல்வி
இத்திட்டத்தின் கீழ் 9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு தற்போது வளர்ந்து வரும் மற்றும் பல்துறைப் படிப்புகளை உள்ளடக்கிய 20 பாடங்கள் ஆன்லைன் வழியில் வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு ஒரு பாடத்திற்கு ரூ. 500 கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் தங்களின் பல்வேறு அறிவுத்திறன்களைக் கண்டறியவும், பிரபலமாகி வரும் தொழில்களைப் புரிந்து கொள்ளவும், தங்களது எதிர்கால கல்வி, தொழில் குறித்து தெளிவான முடிவுகளை எடுக்கவும் இப்படிப்பு உதவுகிறது. 8 வாரங்கள் இதற்கான வகுப்புகள் நடத்தப்படும். அந்த வகையில், வகுப்புகள் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 11 முதல் தொடங்குகிறது.
வழக்கமான பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெறாத பாடங்கள், தொழில்நுட்பங்கள் இப்படிப்புகளில் இடம்பெறுகின்றன. இதன் மூலம் மாணவர்கள் தங்களுக்கு ஆர்வமுள்ள படிப்புகளைக் கண்டறியவும், சிறப்புத் துறைகள் குறித்த தொடக்கநிலைப் புரிதலையும் பெற முடியும்.
இந்த முன்னோடித் திட்டத்தின் நன்மைகள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமென அழைப்பு விடுத்த திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரும், பேராசிரியருமான ஆண்ட்ரூ தங்கராஜ் கூறும்போது, "இந்தியா முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர வேண்டும் என்பதை சென்னை ஐஐடி விரும்புகிறது.
பள்ளிகளுக்கு இணைப்புக் கட்டணமோ விண்ணப்ப பதிவுக் கட்டணமோ இல்லை. ஆர்வமுள்ள பள்ளிகள், தகவல் தொடர்புக்காக ஒரேயொரு ஆசிரியரை மட்டும் நியமித்து (Single Point of Contact SPOC), ஆன்லைன் மூலம் தங்கள விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தில் இணையும் பள்ளிகளின் மாணவர் சேர்க்கை எளிதாக்கப்பட்டு, பாடத்திட்டம் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
தரவு அறிவியலும் செயற்கை நுண்ணறிவும், மின்னணு அமைப்புகள், விண்வெளிப் பொறியியல், இணையப் பாதுகாப்பு, கட்டிடக் கலையும் தயாரிப்பு வடிவமைப்பும், தடயவியல், விளையாட்டுத் தொழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் மனிதவியல், சூழலியல், கணிதம், பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட 20 பாடங்கள் கற்றுத் தரப்படுகின்றன.
இப்பாடங்களை சென்னை ஐஐடி உள்ளிட்ட முன்னணி கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஆசிரியர், உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிபுணர்களும் கற்பிக்கின்றனர்” எனத் தெரிவித்தார்.