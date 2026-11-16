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சென்னை ஐஐடியை பார்வையிட விரும்பமா? ஜனவரியில் 3 நாட்கள் ’ஓபன் ஹவுஸ்’
சென்னை ஐஐடி ஓபன் ஹவுஸ் நிகழ்வில் பள்ளி, கல்லூரிகளின் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், தொழில்துறை வல்லுநர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியவர்கள் கலந்துகொண்டு பார்வையிடலாம்.
Published : November 16, 2026 at 5:23 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியின் சிறப்பம்சங்கள், ஆய்வு திட்டம் உள்ளிட்டவற்றை பொதுமக்கள் பார்வையிடும் வகையில் 2027ஆம் ஆண்டுக்கான ’ஓபன் ஹவுஸ்’ வரும் ஜனவரி 2 முதல் 4 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் தலை சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களில் சென்னை ஐஐடி முதன்மையான இடத்தில் உள்ளது. இக்கல்வி நிறுவனத்தில் பொறியியல், தொழில்நுட்பம் சார்ந்து கல்வி உட்பட நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான பல்வேறு விதமான ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்கான அதிநவீன உட்கட்டமைப்பு, ஆய்வகங்கள், கல்வி கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை சென்னை ஐஐடி கொண்டுள்ளது.
அந்த வகையில், இங்குள்ள மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்கள், புத்தாக்க மையங்கள், மாணவர்கள் தலைமையிலான தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் போன்றவற்றை பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட பொதுமக்கள் பார்வையிடும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ‘ஓபன் ஹவுஸ்’ நடத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான ஓபன் ஹவுஸ் ஜனவரி 2ஆம் தேதி முதல் 4ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாட்களில் சென்னை ஐஐடியை பார்வையிட விரும்புகிறவர்கள் shaastra.org/open-house என்ற இணையதளத்தில் நவம்பர் 30ஆம் தேதி தேதிக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் பல்வேறு ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க செயல்பாடுகளை அறிந்துகொள்ள ஆர்வமுடைய பள்ளி, கல்லூரிகளின் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், தொழில்துறை வல்லுநர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியவர்கள் கலந்துகொண்டு பார்வையிடலாம்.
நிறுவனத் திறந்தவெளி அரங்கு 2027-ன் முக்கிய அம்சங்கள்
மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் முன்னெடுக்கும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், நேரடி செயல் விளக்கங்கள், கண்டுபிடிப்புகளை இடம்பெறச் செய்யும் சுமார் 80 கண்காட்சிக் கூடங்கள் அமைக்கப்படும்.
4 தேசிய ஆராய்ச்சி மையங்கள், 11 நிறுவன ஆராய்ச்சி மையங்கள், 18 கல்வித் துறைகளை உள்ளடக்கிய 15 உயர் சிறப்பு மையங்கள் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வகங்களைப் பார்வையிடும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
அட்வான்ஸ் டிஜிட்டல் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும். வளாகத்தின் வரைபடங்கள், எளிதில் பின்பற்றக்கூடிய வழித்தடங்கள் மூலம், ஆய்வகங்களையும் துறைவாரியான கண்காட்சிக் கூடங்களையும் பார்வையாளர்கள் எளிதில் சென்றடையலாம்.
செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் உரையாடல் உதவியாளர் (Chatbot), பார்வையாளர்களுக்கு உடனடி வழிகாட்டல்களை வழங்குவதுடன், அவர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்து, பார்வையாளர்கள் செல்ல விரும்பும் இடங்களைக் கண்டறிய உதவும்.
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சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறும் போது, ”மாணவர்களின் குடும்ப பின்னணியைப் பொருட்படுத்தாமல், சாதிக்கத் துடிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், புத்தாக்க உலகை அணுககூடிய வகையில் மாற்றுவதே ‘அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் - IIT Madras for All’-ன் தொலைநோக்குப் பார்வையாகும்.
கல்வி நிறுவன திறந்தவெளி அரங்கு 2027 நிகழ்வின் மூலம், பள்ளி - கல்லூரி மாணவர்களை குறிப்பாக கிராமப்புற, பின்தங்கிய சமூகங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் எங்கள் ஆய்வகங்களுக்குள் அடியெடுத்து வைத்து, அடிப்படைப் பொறியியல், அதிநவீன ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளை நேரடியாக பார்த்து தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.
ஐஐடி வளாகத்திற்கு வரும் ஒவ்வொரு பார்வையாளரும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடவும், கேள்விகளை எழுப்பவும், கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கவும் ஆர்வமுற்று, எதிர்காலத்தில் பொறியாளராகவோ, விஞ்ஞானியாகவோ, ஆராய்ச்சியாளராகவோ உருவாக வேண்டும் என்பதே எங்களின் விருப்பம்.
அறிவியல் ஆர்வத்தை வளர்த்தெடுத்து, அடுத்த தலைமுறைக் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மூலம் ‘வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா 2047’ என்ற தேசிய இலக்கை நனவாக்குவதற்குப் பங்களிப்பை வழங்குகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்வுக்கு 95,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பதிவு செய்வார்கள் என்றும், 60,000-க்கும் மேற்பட்டோர் நேரில் வருவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை ஐஐடி முன்னெடுக்கும் மிகப்பெரிய பொதுமக்கள் பங்கேற்பு நிகழ்வுகளில் இதுவும் ஒன்றாக அமையும்.