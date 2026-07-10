ETV Bharat / education-and-career
சென்னை ஐஐடி என்பிடெல் பயிற்சி பெற்ற 1,842 பேருக்கு சான்றிதழ் வழங்கி கௌரவிப்பு
பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளில் தங்களது தொடர்ச்சியான கல்வித் திறனை வெளிப்படுத்தி, அடுத்தடுத்து என்பிடெல் படிப்புகளை முடித்துச் சான்றிதழ்களைப் பெற்றவர்கள் என்பிடெல் ஸ்டார்ஸ் என்றழைக்கப்படுகின்றனர்.
Published : July 10, 2026 at 10:20 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்ற என்பிடெல் ஸ்டார்ஸ் நிகழ்வில் தென்னிந்தியாவில் கற்றலில் சிறந்த 1,842 பேருக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
உலகின் மிகப் பெரிய ‘மூக்’ திட்டங்களில் ஒன்றான தேசிய தொழில்நுட்ப மேம்பாடு கற்றல்
திட்டம் (என்பிடெல்) மூலமாக, தொடர் கற்றலில் தங்கள் அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தியவர்களை இக்கல்வி நிறுவனம் அங்கீகரித்துள்ளது.
பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளில் தங்களது தொடர்ச்சியான கல்வித் திறனை வெளிப்படுத்தி, அடுத்தடுத்து
என்பிடெல் படிப்புகளை முடித்துச் சான்றிதழ்களைப் பெற்றவர்கள் என்பிடெல் ஸ்டார்ஸ் என்றழைக்கப்படுகின்றனர்.
மாணவர்கள், பணிபுரியும் வல்லுநர்கள், கல்வியாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் போன்றோர் கற்றலில் சிறந்து விளங்கி சான்றிதழ்களைப் பெறுவதுடன், தங்களது திறன்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள தற்போது பெரிதும் விரும்புகின்றனர்.
ஐஐடிக்கள், பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகம், இதர முன்னணி நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சியாக 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் என்பிடெல் தொடங்கப்பட்டது. நாடு முழுவதும் கற்போருக்கு மிகக் குறைந்த செலவில் ஐஐடி தரத்திலான படிப்புகளைக் கிடைக்கச் செய்து, அனைவருக்கும் உயர்தரமான கல்வி சென்றடைய என்பிடெல் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது.
2026 ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரையிலான பருவத்தில் நாடு முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 10,763 என்பிடெல் ஸ்டார்ஸ்களில், தெற்கு மண்டலத்தில் மட்டும் 1,842 பேர் உள்ளனர். ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான பருவத்தில் முதன்முறையாக 8,011 கற்போரும் படித்து வருகின்றனர் என்று சென்னை ஐஐடி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், தரமான ஆன்லைன் கல்வி வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துவதில் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்கிய
தெற்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த 550-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்வயம்-என்பிடெல் லோக்கல் சாப்டர்
ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இன்று பாராட்டப்பட்டனர்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு சென்னை ஐஐடி டீன் (பாடநெறிகள்) பேராசிரியர் பிரதாப் ஹரிதாஸ் தலைமை
வகித்தார். ஐஐடி மெட்ராஸ்-ன் அவுட்ரீச் மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வி மையத்தின் (CODE) தலைவர் பேராசிரியர் ஆண்ட்ரூ தங்கராஜ், மையத்தின் இணைத் தலைவர் பேராசிரியர் விக்னேஷ் முத்துவிஜயன், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள், கற்போர் முன்னிலையில் இந்நிகழ்வு நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய சென்னை ஐஐடி டீன் (பாடநெறி) பிரதாப் ஹரிதாஸ்," என்பிடெல் கற்றலுக்கு 2026 ஜனவரி-ஏப்ரல் செமஸ்டர் மற்றொரு மைல்கல்லாக அமைந்தது. பொறியியல், அறிவியல், மேலாண்மை, மானுடவியல் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு இடையேயான பாடப்பிரிவுகள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 973 ஆன்லைன் படிப்புகள் என்பிடெல்-ஸ்வயம் இணையதளத்தின் மூலம் வெளியிடப்பட்டன. இப்பாடப்பிரிவுகளில் 36.8 லட்சம் பேர் பதிவு
செய்திருந்தனர்; மேலும் நாடு முழுவதும் 200-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் மேற்பார்வையாளர்
உதவியுடன் நடைபெறும் தேர்வுகளுக்கு 12.6 லட்சம் பேர் பதிவு செய்து பங்கேற்றனர்" என்றார்.