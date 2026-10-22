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உயிரி தொழில்நுட்பத்துறை மாணவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு - பிரத்யேக திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கும் சென்னை ஐஐடி
இப்பயிற்சி பள்ளியில் ஆன்லைன் மூலம் பாடநெறிகள், ஆய்வகப் பயிற்சிகள், முன்னோட்ட அளவிலான உற்பத்தி செயல்முறைகள் குறித்த நேரடி அனுபவம், தொழில்நிறுவனங்களில் பயிற்சி பெறும் வாய்ப்புகள் ஆகியவை அளிக்கப்பட உள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 12:29 PM IST
சென்னை: தொழில்துறைக்கு தேவையான திறன்களை இளைஞர்களிடம் உருவாக்கம் வண்ணம், உயிரி தொழில்நுட்ப மாணவர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிப் பள்ளியை சென்னை ஐஐடி தொடங்கியுள்ளது.
உயிரித் தொழில்நுட்பம், உயிரி உற்பத்தி துறைகளுக்கு தேவையான நடைமுறை திறன்கள் மற்றும் தொழில் திறன்களை இளம் பட்டதாரிகளுக்கு அளிக்கும் வகையில் சென்னை ஐஐடி திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிப் பள்ளி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை ஐஐடியில் நேற்று (அக்.21) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், இத்திட்டத்தை இக்கல்வி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் காமகோடி தொடங்கி வைத்தார்.
இளம் பட்டதாரிகளுக்கான திறன் மேம்பாடு மற்றும் வளர்ச்சி (‘UDYOG’ - Upskilling and Development for Young Graduates) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த திட்டத்தின் மூலம் கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கும் கல்விக்கும் தொழில்துறையின் தேவைகளுக்கும் உள்ள இடைவெளியைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது.
இந்த பயிற்சி பள்ளியில் ஆன்லைன் மூலம் பாடநெறிகள், ஆய்வகப் பயிற்சிகள், முன்னோட்ட அளவிலான உற்பத்திச் செயல்முறைகள் குறித்த நேரடி அனுபவம், தொழில்நிறுவனங்களில் பயிற்சி பெறும் வாய்ப்புகள் ஆகியவை அளிக்கப்பட உள்ளது.
மூன்று கட்டப் பயிற்சித் திட்டம்
இத்திட்டத்தில் சென்னை ஐஐடி அவுட்ரீச் மற்றும் டிஜிட்டல் கற்றலுக்கான மையம் (Centre for Outreach and Digital Education – CODE) வாயிலாக, மூன்று மாதங்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடைபெறும். அத்துடன் தொழில்துறை நிபுணர்களின் விரிவுரைகளும், தொழில்துறைச் செயல்முறைகளை விளக்கும் செயல்விளக்கக் காணொளிகளும் இடம்பெறும்.
ஆன்லைன் பயிற்சி முடிந்தப் பின்னர் 4 வார காலத் நேரடிப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். அதன் பின்னர் தொழில்துறை நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படவும் வாய்ப்புண்டு. நீண்டகாலப் பயிற்சிப் பணியிடங்களுக்கான நேர்காணல்களில் பங்கேற்கவும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
இதன் மூலம், கல்வி வாயிலாகப் பெறும் அறிவு மட்டுமின்றி பணியிடங்களில் அனுபவத்தைப் பெறுவவதற்கான வாய்ப்பும் உருவாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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பயிற்சிக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இந்தியா முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகள், கல்வி நிறுவனங்களில் உயிரித் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறைகளில் பி.டெக்., எம்.டெக்., எம்.எஸ்சி. பட்டப்படிப்புகளைப் பயின்றுவரும் இறுதியாண்டு மற்றும் இறுதிக்கு முந்தைய ஆண்டு மாணவர்கள் இப்பயிற்சியில் சேரலாம்.
திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிப் பள்ளியின் முதலாவது பயிற்சி வகுப்பு 2027 ஜனவரி 18ஆம் தேதி தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பயிற்சியில் சேர விரும்புபவர்கள் டிசம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் https://code.iitm.ac.in/iitm-ticel-biofoundry-finishing-school பதிவு செய்யலாம்.
கண்டுபிடிப்புகள், மேம்பட்ட உற்பத்தித் திறன்கள், சிறப்புத் திறன்களை வளர்த்தெடுப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் உயிரிப் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த பங்களிப்பை வழங்குவதுடன், திறமையான மனிதவளத்தை உருவாக்கவும் இப்பயிற்சி உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறுகையில், “ஏஐ என்பதற்கு பொருள் செயற்கை நுண்ணறிவு மட்டுமல்ல, கல்வி மற்றும் தொழில்துறை இணைந்து செயல்படுவதும்தான். நவீன உலகிற்கு ஏற்ப தங்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் வகையில், அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறைகளின் ஒவ்வொரு பிரிவும் கல்வி - தொழில்துறை ஒருங்கிணைப்பை மிகுந்த கவனத்துடன் அணுகுவது அவசியம். இதனைக் கருத்தில் கொண்டுதான் UDYOG திட்டத்திற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.