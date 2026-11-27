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பி.டெக் மாணவர்களுக்கு இனி 6 மாதம் இன்டெர்ன்ஷிப் - சென்னை ஐஐடியில் அறிமுகம்
இன்டெர்ன்ஷிப் காலத்தில் மாணவர்கள் நடைமுறையில் உள்ள தொழில்துறை சவால்களில் பணியாற்றவும், தங்களது கல்விசார் அறிவை நடைமுறைப்படுத்தவும், தொழில்முறை சூழல்களை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ளவும் முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 3:04 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியில் பி.டெக் மாணவர்களுக்கு புதிதாக 6 மாத கால இன்டெர்ன்ஷிப் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் முதன்மையான கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான சென்னை ஐஐடியில் நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்துறை தேவைக்கு ஏற்ப பல்வேறு முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது பி.டெக் மாணவர்களுக்கான இன்டெர்ன்ஷிப் கால அளவு 2 மாதங்களில் இருந்து 6 மாதங்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
6 மாத இன்டெர்ன்ஷிப் அறிமுகம்
வழக்கமாக கோடை காலத்தில் மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கும் பி.டெக் மாணவர்களுக்கு 2 மாத இன்டெர்ன்ஷிப் என்ற நடைமுறை இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், தொழில்துறைக்கு ஏற்ப திறன்களை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும், மாணவர்களின் பணித்திறனை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும் இன்டெர்ன்ஷிப் கால அளவு 6 மாதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திருத்தியமைக்கப்பட்ட பாடத்திட்ட நடைமுறை வரும் 2027 ஜனவரி மாதம் முதல் தொடங்கப்படவுள்ளது. முதற்கட்டமாக சென்னை ஐஐடியில் 2024-ஆம் கல்வியாண்டில் சேர்க்கை பெற்ற மாணவர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் 6 மாத கால பயிற்சியை பெறவுள்ளனர்.
இதன் மூலம் மாணவர்கள் தங்களது 6-வது பருவத்திலேயே உள்ளடக்க பயிற்சியை நிறைவு செய்ய முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்கு பல்வேறு தொழில் விருப்பங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், வளாக வேலைவாய்ப்புகள், இன்டெர்ன்ஷிப், திறன் மேம்பாடு, தொழில்முனைவு, உயர்கல்வி ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் சென்னை ஐஐடி தொழில் வழிகாட்டுதல் மையத்தால் (CPC) இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதற்காக இந்தியா மட்டுமின்றி சர்வதேச அளவிலும் பல்வேறு இடங்களில் இன்டெர்ன்ஷிப் வாய்ப்புகள் கண்டறியப்பட்டு வருகின்றன. மாணவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை மேலும் விரிவுபடுத்தும் முயற்சியாக, தொலைதூர பயிற்சிகளையும் சென்னை ஐஐடி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த இன்டெர்ன்ஷிப் காலத்தில் மாணவர்கள் நடைமுறையில் உள்ள தொழில்துறை சவால்களில் பணியாற்றவும், தங்களது கல்விசார் அறிவை நடைமுறைப்படுத்தவும், தொழில்முறை சூழல்களை ஆழமாக புரிந்துகொள்ளவும் முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குனர் காமகோடி கூறும்போது, ”பல்துறை சார்ந்த ஆழ்தொழில்நுட்பங்களின் வருகை காரணமாக, தொழில்துறையின் சூழல்கள், சிக்கல்கள், நடைமுறை பயன்பாடுகளை புரிந்துகொள்ள மாணவர்களுக்கு போதிய கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.
தொழில்துறை நடைமுறைகள் குறித்து மாணவர்கள் விரிவான புரிதலைப் பெறவும், நடைமுறை சவால்களை எதிர்கொள்ள தேவையான திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டி உள்ளது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டே மாணவர்கள் பட்டப்படிப்பைப் படிக்கும்போதே தொழில்துறையில் நிலவிவரும் சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுதான் இப்பயிற்சியின் நோக்கம்.
இதன் மூலம் தொழில்நுட்பத்துறை பற்றி மாணவர்கள் புரிந்துகொள்ள வாய்ப்பை உருவாக்குவதோடு மட்டுமின்றி, பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் ஒருவரை நீண்ட காலத்திற்கு மதிப்பீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. இம்முயற்சி, எதிர்காலத்தில் சிறந்த பணி நியமனங்களை நிறுவனங்கள் மேற்கொள்ள வழிவகுக்கும்” என்றார்.
இதற்கிடையே, மாணவர்களுக்கு சரியான தொழில்முறை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முயற்சியாக, தென்கொரிய கேமிங் நிறுவனமான கிராஃப்டன் இந்தியாவுடன் சென்னை ஐஐடி அண்மையில் இணைந்து, ‘KIGI அகாடமியை’ தொடங்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.