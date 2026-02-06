ETV Bharat / education-and-career

ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு நிதி; தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கும் சென்னை ஐஐடி

இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் இதில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.

சென்னை ஐஐடியில் 'இ' உச்சி மாநாடு
சென்னை ஐஐடியில் 'இ' உச்சி மாநாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 10:06 PM IST

சென்னை: யூனிகான் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ரூ.600 கோடி நிதி திரட்டி புதியதாக தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.

சென்னை ஐஐடியில் தொழில் முனைவோர்களின் கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி அதனை உற்பத்தி பொருளாக மாற்றுவதற்கான 'இ' உச்சி மாநாடு இன்று (பிப்.6) முதல் 8ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

இந்த மாநாட்டில் பொறியியல் சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப்களில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தங்களின் கண்டுபிடிப்புகளை தெரிவிக்கலாம். அதன் அடிப்படையில், அவர்களை தொழில் முனைவோராக மாற்றுவதற்கு தேவையான நிதி உதவியை சென்னை ஐஐடி, யூனிகான் நிறுவனத்துடன் இணைந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னை ஐஐடியின் இந்த 'இ' உச்சி மாநாட்டை அதன் இயக்குநர் காமகோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, ''ஐஐடி மெட்ராஸ் வளாகத்தில் நடைபெறும் தொழில்முனைவோர் மாநாட்டில் 6,000 மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதில் பல்வேறு நிறுவனங்களை சேர்ந்த அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ள நிலையில், மாணவர்கள் தங்களது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், தொழில்கள் குறித்து விளக்கமாக தெரியப்படுத்தலாம். அதன் மூலம் அந்த நிறுவனத்திற்கான முதலீட்டு நிதியை கொடுக்க புதிய அறிவிப்பை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம்.

ஐஐடி மெட்ராஸ், யுனிகார்ன் இந்தியா ஆகியவை இணைந்து ரூபாய் 600 கோடி முதல் 1,000 கோடி மதிப்பிலான நிதியை, ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் துவங்குவதற்காக மூலதனமாக அறிவிக்கின்றோம். சராசரியாக ஒரு நிறுவனத்திற்கு 8-9 கோடி வரையிலான முதலீடு இருந்தால் அவர்களால் பெரிய நிறுவனமாக உயர முடியும்.

உதாரணத்திற்கு Ather நிறுவனத்திற்கு 5,000 ரூபாய் நிதி கொடுத்தது ஐஐடி. இப்போது அந்த நிறுவனம் 100 கோடி ஷேர்களை ஐஐடி நிறுவனத்திற்கு கொடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தங்களின் நிறுவனங்களை பதிவு செய்வதன் மூலம், அவர்களின் புதிய சிந்தனை மற்றும் திறனை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்கான நிதியை வழங்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளோம்.

இந்த வாய்ப்பின் மூலமாக நிதியை பெறும் நிறுவனங்களுக்கு வட்டி விகிதத்தில் கடனாக இல்லாமல், மாறாக அந்த நிறுவனங்கள் வருமான பகிர்வு முறையில் ஐஐடி மெட்ராஸ் உடன் ஷேர்களை பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும். இதற்கான தனி வலைதளம் மற்றும் அடுத்தடுத்த பணிகள் குறித்த அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ளோம். அதன் மூலம் ஸ்டார்டப் நிறுவனங்கள் தங்களின் நிறுவனங்களை பதிவு செய்து, இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேலும், இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களும் இதில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டால் AI, Deep Core ஆகிய துறைகளில் பெரிய வளர்ச்சியை காணப்போகிறோம். இந்த முறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய பட்ஜெட்டில் கிளவுட் சேவைக்கு 2047 வரை சலுகை வழங்கி இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.

இ-பிளேன்

தையூர் வளாகத்தில் இ-பிளேன் குறித்து ஆய்வு செய்தோம். அதன் இரண்டாம் கட்டமாக இ-பிளேன் தரையில் இருந்து மேலே எழுந்து மீண்டும் தரையில் இறங்கும் சோதனை செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இ-பிளேன் தரையில் இருந்து 200 மீட்டர் உயரத்தில் பறக்கும் பொழுது பறவைகள் அதன் இறக்கை மீது படாத வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது. மத்திய விமான போக்குவரத்து துறையின் புதிய வழிகாட்டுதல்களும் இதற்காக உருவாக்கப்பட வேண்டி உள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் புதிய தொழில்நுட்பம் என்பதால் அதன் பரிசோதனையும் நடைபெற வேண்டும். இ-பிளேன் தரையில் இறங்குவதற்கும், மேலே எழுவதற்கும் 5000 சதுர அடி இடம் இருந்தால் போதும். சென்னை ஐஐடியில் இதற்கான ஒரு இடத்தையும் ஒதுக்குவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம். இந்தத் தொழில்நுட்பம் ஆறு மாதத்திற்குள் பரிசோதனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு ஒன்றரை ஆண்டிற்குள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்'' என்றார்.

