ஐஐஎஸ்இஆர் திறனாய்வுத் தேர்வு 2026; நெருங்கும் தேதி - விண்ணப்பிச்சிட்டீங்களா?
ஐஐஎஸ்இஆர் திறனாய்வுத் தேர்வு (IAT) 2026 -க்கு https://iiseradmission.in/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
Published : April 6, 2026 at 7:45 PM IST
சென்னை: ஐஎஸ்இஆர் திறனாய்வுத் தேர்வு (IAT) 2026-க்கு ஆன்லைன் வழியில் விண்ணப்பிக்க இன்னும் 1 வார காலமே அவகாசம் உள்ளது.
இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (IISER), அறிவியல், பல்துறை கற்றல் மற்றும் அதிநவீன ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்குகிறது. பெர்ஹாம்பூர், போபால், கொல்கத்தா, மொஹாலி, புனே, திருவனந்தபுரம், திருப்பதி ஆகிய 7 இடங்களில் இக்கல்வி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 5 ஆண்டு பிஸ் - எம்எஸ் இரட்டைப் பட்டப்படிப்புகள், 4 வருட பிஎஸ் மற்றும் பி.டெக் படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற ஐ.ஐ.எஸ்.இ.ஆர் திறனாய்வுத் தேர்வை (IAT) மாணவர்கள் எழுத வேண்டும். அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கான திறனாய்வுத் தேர்வை எழுத விரும்பும் மாணவர்கள் https://iiseradmission.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஏப்ரல் 13-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் 1 வாரம், அதாவது 7 நாட்களே அவகாசம் உள்ள நிலையில், மாணவர்கள் விரைந்து விண்ணபிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
வழங்கப்படும் படிப்புகளின் விவரங்கள்
- 5 ஆண்டு BS-MS இரட்டைப் பட்டப்படிப்புகள் (உயிரியல், வேதியியல், இயற்பியல், கணிதம், புவி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், சுற்றுச்சுழல் அறிவியல், புவியியல் ) - அனைத்து ஐ.ஐ.எஸ்.இ.ஆர்
- 5 ஆண்டு BS-MS இரட்டைப் பட்டப்படிப்பு (கணக்கீட்டு மற்றும் தரவு அறிவியல்) - ஐ.ஐ.எஸ்.இ.ஆர் கொல்கத்தா
- 4 ஆண்டு BS (பொருளாதாரம்/ பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளியியல் அறிவியல்)
- 4 ஆண்டு B.Tech (வேதியியல் பொறியியல்/ எலெக்ட்ரிக்கல் மற்றும் கணினி அறிவியல்/ தரவு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல்)
- மொஹாலியில் புதிதாக புவியியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் முதன்மைப் பாடங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஜூன் 7-ம் தேதி தேர்வு
இத்தேர்விற்கான விண்ணப்பம் மார்ச் 5-ம் தேதி முதல் தொடங்கிய நிலையில், ஏப்ரல் 13-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள ஏப்ரல் 16 முதல் 18 வரை அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது. இதற்கான நுழைவுச்சீட்டு மே 24-ம் தேதி வெளியிடப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து ஜூன் 7-ம் தேதி காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 12 மணி வரை தேர்வு நடைபெறும்.
தேர்வு முறை
இத்தேர்வானது இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல மையங்களில் கணினி வழித் தேர்வாக நடத்தப்படும். இத்தேர்வு 60 கேள்விகள் கொண்டு 240 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் உயிரியல், வேதியியல், கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் ஆகிய ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிலும் தலா 15 கேள்விகள் கேட்கப்படும். தேர்வு எழுத 180 நிமிடங்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கும் 4 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு தவறான பதிலுக்கும் 1 மதிப்பெண் குறைக்கப்படும். பதிலளிக்கப்படாத கேள்விகளுக்கு 0 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்.