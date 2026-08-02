ETV Bharat / education-and-career

வங்கியில் 11,403 கிளர்க் காலிப்பணியிடங்கள்; டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

வங்கி கிளர்க் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க 2026 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 20 வயது முதல் அதிகபட்சமாக 28 வயது வரை இருக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள 11 பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள 11,403 கிளர்க் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 675 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இப்பணியிடங்களுக்கு தமிழ் தெரிந்திருப்பது கட்டாயம் என்பதால், பட்டதாரிகளுக்கு மிக சிறப்பான வாய்ப்பு ஆகும்.

பொதுத்துறை வங்கி பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான வயது வரம்பு, கல்வித்தகுதி என்னென்ன, தேர்வு முறை, விண்ணப்பிப்பது எப்படி உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு அறிந்துகொள்ளலாம்.

பொதுத்துறை வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு

பொதுத்துறை வங்கியில் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (IBPS) மூலம் போட்டித்தேர்வு நடத்தப்பட்டு நிரப்பப்படுகிறது.

அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான கிளர்க் எனப்படும் எனப்படும் வாடிக்கையாளர் சேவைப் பணியாளர்கள் பதவியில் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியாகி, ஆகஸ்ட் 1 முதல் விண்ணப்பம் தொடங்கியுள்ளது. இத்தேர்வின் மூலம் மேல் குறிப்பிட்டப்படி, 11 பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள 11,403 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

வங்கிகளின் பட்டியல்

  • பேங்க் ஆஃப் பரோடா
  • கனரா பேங்க்
  • இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்
  • யுசிஒ பேங்க்
  • பேங்க் ஆஃப் இந்தியா
  • சென்டரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா
  • பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்
  • யூனியர் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா
  • பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா
  • இந்தியன் பேங்க்
  • பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து பேங்க்

வயது வரம்பு என்ன?

வங்கி கிளர்க் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க 2026 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 20 வயது முதல் அதிகபட்சமாக 28 வயது வரை இருக்கலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள் 02.08.1998 தேதிக்கு முன்னரும், 01.08.2006 பின்னரும் பிறந்திருக்கக்கூடாது.

இப்பணிக்கு எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் வரை தளர்வு வழங்கப்படும்.

என்ன படித்திருக்க வேண்டும்?

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 2026 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 21-ம் தேதியின்படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதார்கள் அதற்கான மதிப்பெண் சான்றிதழ் அல்லது பட்டப்படிப்பு சான்றிதழை குறிப்பிட்ட தேதியின்படி பெற்றிருப்பது அவசியமாகும். விண்ணப்பிக்கும்போது பெற்ற மதிப்பெண்களை விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடுவது கட்டாயம்.

அதே போன்று, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் தமிழில் எழுத, படிக்க மற்றும் பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

மேலும், கட்டாயம் கணினி இயக்க திறனை பெற்றிருக்க வேண்டும். அதற்கான சான்றாக கணினி சார்ந்த கல்வியில் சான்றிதழ், டிப்ளமோ அல்லது பட்டப்படிப்பு முடிக்க வேண்டும் (அல்லது) கணினி அறிவியல்/தகவல் தொழில்நுட்பம் பாடத்தை பள்ளியில் அல்லது கல்லூரியில் ஒரு பாடமாக படிப்பிருப்பது அவசியம்.

தேர்வு செய்யப்படுவது எப்படி?

இப்பணியிடங்களை நிரப்ப முதல்நிலை மற்றும் முதன்மை என இரண்டு கட்ட கணினி வழி தேர்வு கொள்குறி முறையில் நடத்தப்படும்.

ஆங்கிலம், நுண்ணறிவு, காரணம் அறிதல் ஆகியவற்றில் இருந்து 100 கேள்விகள் கொண்டு 100 மதிப்பெண்களுக்கு முதல்நிலைத் தேர்வு நடைபெறும். இதற்கு 60 நிமிடங்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படும்.

இதில் கட்-ஆஃப் அடிப்படையில் தேர்வாகும் நபர்கள் முதன்மைத் தேர்வுக்கு தகுதி பெறுவார்கள். முதன்மைத் தேர்வு பொது அறிவு, பொது ஆங்கிலம், காரணம் அறிதல், எண்ணியல் திறன் ஆகியவற்றில் இருந்து 160 கேள்விகள் கொண்டு 200 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதற்கு 125 நிமிடங்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும்.

இத்தேர்வு ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் அந்தந்த மாநில மொழிகளில் நடைபெறும். அதன்படி, தேர்வர்கள் தமிழ் மொழியை தேர்வு செய்து எழுதலாம்.

குறிப்பாக இத்தேர்வில் நெகட்டிங் மதிப்பெண்கள் பிடித்தம் செய்யும் முறை இருப்பதால், தவறான கேள்விக்கு 0.25 மதிப்பெண் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், மதுரை, நாமக்கல், நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, சேலம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, திருநெல்வேலி, வேலூர், விருதுநகர், திருப்பூர், விழுப்புரம், கடலூர் ஆகிய இடங்களில் முதல்நிலைத் தேர்வுக்கு தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும்.

முதன்மைத் தேர்வுக்கு சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, நாமக்கல், சேலம், திருச்சி, திருநெல்வேலி, வேலூர், விருதுநகர், கடலூர் ஆகிய இடங்களில் மையம் அமைக்கப்படும்.

இதையும் படிங்க: 'இஸ்ரோ'வில் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை| 244 காலிப்பணியிடங்கள் - விண்ணப்பிக்க தகுதிகள் என்ன?

சம்பளம் எவ்வளவு?

கிளர்க் பதவிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 24,050 ஆகும். அதன்படி, இப்பதவிக்கான சம்பளம் ரூ. 24,050 முதல் ரூ. 64,480 வரை வழங்கப்படும். மேலும், அந்தந்த வங்கிகளின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, அகவிலைப்படி மற்றும் இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ள பட்டதாரிகள் https://www.ibps.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ.850 வசூலிக்கப்படுகிறது. எஸ்சி/எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் ரூ.175 செலுத்தினால் போதுமானது.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம்தேதிகள்
விண்ணப்பம் தொடக்கம்01.8.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்21.08.2026
தேர்வு முந்தைய பயிற்சிசெப்டம்பர் 2026
முதல்நிலைத் தேர்வுஅக்டோபர் 2026
முதல்நிலைத் தேர்வு முடிவு நவம்பர் 2026
முதன்மைத் தேர்வுடிசம்பர் 2026
தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் உத்தேச பட்டியல்மார்ச் 2027

இப்பணிக்கான தேர்வுக்கு தயாராகும் எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி, முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி தேர்வர்களுக்கு உதவும் வகையில், தேர்வுக்கு முந்தைய பயிற்சி ஆன்லைன் வழியாக அளிக்கப்படும். விண்ணப்பிக்கும்போது இதற்கான ஆப்ஷனை அளித்து விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

IBPS CLERK RECRUITMENT 2026
IBPS CSA CLERK 2026 NOTIFICATION
வங்கி கிளர்க் வேலை
வங்கி கிளர்க் வேலை விண்ணப்பம்
IBPS CLERK 2026 APPLY ONLINE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.