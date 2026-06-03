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பி.இ., பி.டெக். படிப்பில் சேர்வதற்கு சிறந்த கல்லூரிகளை கண்டறிவது எப்படி? புதிய வசதி அறிமுகம்

ஒரு பொறியியல் கல்லூரியில் கடந்த ஆண்டுகளில் எத்தனை மாணவர்கள் சேர்ந்தார்கள் என்பதை வைத்து அந்த கல்லூரியின் தரத்தை மாணவர்கள் மதிப்பீடு செய்துக் கொள்ளலாம்.

பொறியியல் கலந்தாய்வு - கோப்புப்படம்
பொறியியல் கலந்தாய்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 3, 2026 at 8:13 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பி.இ., பி.டெக். படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள், அதற்கான சிறந்த கல்லூரியை கண்டறிந்து சேர்வதற்கு வசதியாக புதிய வசதி ஒன்றை தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழு அறிமுகம் செய்துள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத் திட்டத்தில் 12ஆம் வகுப்பு படித்த மாணவர்களுக்கு மே 8-ஆம் தேதியும், சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்களுக்க்கு மே 13-ஆம் தேதியும் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின. தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு 12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது.

பி.இ. படிப்பில் சேர விண்ணப்பம்

தமிழ்நாட்டில், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்பு அங்கீகாரம் பெற்ற அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் வளாக கல்லூரிகள், உறுப்பு கல்லூரிகள், அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள், தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் உள்ள பி.இ., பி.டெக்., பி.ஆர்க் ஆகிய படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கு மே 3-ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 2-ஆம் தேதி வரை https://www.tneaonline.org என்ற இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழு அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

இந்த படிப்புகளில் சேர்வதற்கு சேர்வதற்கு மே 3-ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை 2 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 362 மாணவர்கள் ஆன்லைனில் பதிவு செய்துள்ளனர். அவர்களில் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 91 மாணவர்கள் விண்ணப்ப கட்டணங்களை செலுத்தி உள்ளனர். 1 லட்சத்து 92 ஆயிரத்து 954 மாணவர்கள் முழுமையாக பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை சமர்பித்துள்ளனர்.

பொறியியல் கல்லூரிகளில் கடந்த ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் சேர்ந்த விவரம்
பொறியியல் கல்லூரிகளில் கடந்த ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் சேர்ந்த விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு ஜூன் 5-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் அவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, ரேண்டம் எண் ஜூன் 10-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழு அறிவித்தது.

இணையதள வசதி இல்லாத மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் விண்ணப்பப் பதிவு மற்றும் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள உதவுவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் 110 இடங்களில் தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை சேவை மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்பம் செய்த மாணவர்களின் சான்றிதழ்கள் ஆன்லைன் மூலம் ஜூன் 8-ஆம் தேதி முதல் 20-ஆம் தேதி வரை சரிபார்க்கப்படும். மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் ஜூன் 29ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் தரவரிசை பட்டியலில் ஏதாவது மாற்றம் இருந்தால் ஜூன் 30-ம் தேதி முதல் ஜூலை 4-ஆம் தேதிக்குள் குறைகளை தெரிவித்தால் சரி செய்வார்கள். அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி குழுமத்தின் அனுமதியின் படி கலந்தாய்வு நடைபெறும் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

பொறியியல் கலந்தாய்வு

தமிழ்நாட்டில் பி.இ., பி.டெக். பி.ஆர்க் ஆகிய படிப்புகளில் சேரும் மாணவர்களுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகளில் பாடவாரியாக அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு இட ஒதுக்கீட்டின்படி மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படுகிறது. இந்த படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கான கலந்தாய்வினை தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்குழு, ஆன்லைன் மூலம் நடத்தி வருகிறது.

பொறியியல் கல்லூரிகளில் கடந்த ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் சேர்ந்த விவரம்
பொறியியல் கல்லூரிகளில் கடந்த ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் சேர்ந்த விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆன்லைன் மூலம் நடத்தப்படும் கலந்தாய்வில் பெற்றோர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லாததால், கட்ஆப் மதிப்பெண் 190 எடுத்த மாணவரும் தரமற்ற பொறியியல் கல்லூரியை தேர்வு செய்யும் நிலை ஏற்படுகிறது.

குறைவான மாணவர்கள் பயிலும் கல்லூரிகளில் சேரும் மாணவர்களுக்கு போதுமான ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் அவர்கள் கல்வி கற்பதில் பெரும் சிரமத்தை அனுபவித்து வருகின்றனர்.

தரமான கல்லூரியை தேர்வு செய்ய உதவும் புள்ளி விவரம்

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு, பொறியியல் படிப்பில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கு கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறித்த விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் மாணவர்கள் தரமான கல்லூரிகளை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

குறிப்பாக, பி.இ., பி.டெக். பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு மாணவர் சேரும் முன், அவர் தேர்வு செய்துள்ள கல்லூரியில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு முதல் 2025ஆம் ஆண்டு வரை 5 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிலும் மாணவர்கள் சேர்வதற்கான கட்ஆப் மதிப்பெண் விபரங்களும், அந்தக் கல்லூரியில் ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிலும் எத்தனை மாணவர்கள் சேர்ந்தார்கள் என்ற விபரத்தையும் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு https://cutoff.tneaonline.org/search இணையதளததில் வெளியிட்டுள்ளது.

இதனால், பல பொறியியல் கல்லூரிகளின் பெயர்கள் ஒரே மாதிரி இருப்பதால், தரமற்ற போதிய வசதிகள் இல்லாத கல்லூரிகளை ஆன்லைன் மூலம் மாணவர்கள் தேர்வு செய்வதை தடுக்க முடியும்.

ஒரு கல்லூரியில் கடந்த ஆண்டுகளில் எத்தனை மாணவர்கள் படித்தார்கள் என்பதை வைத்து அந்த கல்லூரியின் தரத்தை மாணவர்கள் மதிப்பீடு செய்துக் கொள்ளலாம். மாணவர்கள் சேர விரும்பும் கல்லூரியின் அந்தப் பிரிவில் தரவரிசைப் பட்டியல் அடிப்படையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளின் தரவரிசை எண், கட் ஆப் மதிப்பெண் ஆகியவையும் இட ஒதுக்கீட்டின் படி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டுகளில் சேர்ந்த மாணவர்கள் விவரம்

2025-ஆம் ஆண்டு கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 443. அவற்றின் மொத்த இடங்கள் 2,54,585. அவற்றில் சேர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2,20,841. 2024-ஆம் ஆண்டில் 2,42,231 இடங்களில் 1,78,070 மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர்.

தமிழ்நாட்டில் 11 அரசுப் பொறியியல் கல்லூரிகள், 3 அரசு உதவிப்பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள், அண்ணாப் பல்கலைக் கழகத்தின் 4 வளாக கல்லூரிகள், 16 அண்ணா பல்கலைக் கழக உறுப்பு கல்லூரிகள், மத்திய அரசின் 3 பொறியியல் கல்லூரிகள் அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் அங்கீகார இணைவு பெற்று இயங்கி வருகிறது. அதேபோல் 2025-26ம் கல்வியாண்டில் 89 தன்னாட்சி பொறியியல் கல்லூரிகள், 368 சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகள் இயங்கி வருகிறது. மேலும் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் பொறியியல் கல்லூரியும் இயங்கி வருகிறது.

அண்ணா பல்கலைக் கழகம் நடப்பாண்டில் கல்லூரிகளுக்கான அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான பணிகளை துவக்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதன் பின்னர் எத்தனைக் கல்லூரிகளில் எந்தப் பாடப்பிரிவிற்கு எத்தனை இடங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற தகவல் வெளியாகும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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