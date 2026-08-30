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தேர்வுகளில் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள பொதுமக்கள் பரிந்துரைக்கலாம் - உயர்மட்டக் குழு அழைப்பு

பாதுகாப்பான, வெளிப்படையான, சமத்துவமான பொதுத்தேர்வு முறையை உருவாக்குவதே உயர்மட்டப் பணிகள் குழுவின் நோக்கம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Canva)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 8:35 AM IST

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புது டெல்லி: தேசிய தேர்வு முகமை உட்பட நாடு முழுவதும் நடத்தப்படும் பொதுத்தேர்வுகளில் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள பொதுமக்களிடம் கருத்துக் கேட்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய தேர்வு முகமையால் நடத்தப்படும் தேர்வுகள் உட்பட பொதுத் தேர்வுகளின், பாதுகாப்பு, வடிவமைப்பு, நிர்வாகம் தொடர்பான விரிவான சீர்திருத்தங்களை பரிந்துரைப்பதற்காக நந்தன் நிலேகனி தலைமையில் உயர்மட்டப் பணிக்குழுவை மத்திய அரசு அமைத்திருந்தது.

இந்த குழு தேர்வின் வெளிப்படைத்தன்மை, பாதுகாப்பு, தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாடு, கட்டமைப்பு, மாணவர்களின் நலன் ஆகிய செயல்முறைகளை வலுபடுத்துவதற்கான சீர்திருத்தங்களை மத்திய அரசிற்கு பரிந்துரைக்கவுள்ளது.

சம கால தேவைக்கு ஏற்ப தேர்வு கட்டமைப்புகளை மாற்றியமைத்து, பாதுகாப்பான மற்றும் சமமான வாய்ப்பை முறைகேடுகளும், குளறுபடிகளும் நிகழாத வகையில் இக்குழு பல்வேறு கட்டங்களை ஆராய்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில், இது தொடர்பான பரிந்துரைகள் மற்றும் கருத்துகளை பொதுமக்கள் தெரிவிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், "பாதுகாப்பான, வெளிப்படையான, சமத்துவமான பொதுத் தேர்வு முறையை உருவாக்குவதே உயர்மட்டப் பணிகள் குழுவின் நோக்கமாகும். இந்த செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் தரப்பினரின் அனுபவம், அறிவு, கண்ணோட்டங்கள் ஆகியவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என இக்குழு கருதுகிறது.

எனவே, மாணவர்கள், தேர்வர்கள், பெற்றோர், ஆசிரியர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தேர்வு நடத்தும் அமைப்புகள், துறைசார் நிபுணர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆகியோரிடம் இருந்து ஆலோசனை வரவேற்கப்படுகின்றன" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

என்னென்ன தொடர்பாக பரிந்துரைக்கலாம்?

தேர்வின் அடிப்படையில் இருந்து பல்வேறு கட்டங்களுக்கான நடவடிக்கைகளை இக்குழு ஆராயவுள்ளது. அதன்படி,

  • பொதுத் தேர்வுகளை நடத்துதல், அவற்றின் பாதுகாப்பு
  • தேர்வு வடிவமைப்பு, மதிப்பீட்டு முறை
  • ஆளுகை, பொறுப்புணர்வு, ஏற்பாடுகள்
  • தேர்வு முறைகேடுகளை தடுத்தல், கண்டறிதல், தீர்வு காணுதல்
  • பாதுகாப்பான கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு
  • தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு
  • வெளிப்படைத்தன்மை, குறைதீர்ப்பு, சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடனான தகவல் தொடர்பு
  • தேர்வு செயல்முறை முழுவதும் மாணவர்களின் நலனை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள்

ஆகியவை தொடர்பான பரிந்துரைகளை வழங்கலாம்.

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எப்படி சமர்பிக்கலாம்?

இக்குழுவுக்கு பரிந்துரைகளை தெரிவிக்க விரும்புகிறவர்கள் https://examreforms-taskforce.dopt.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாக தெரிவிக்கலாம். மேலும், +91 78270-42830 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கும், 1800-180-4747 என்ற தொலைப்பேசி வழியாகவும் மற்றும் ExamReformsTaskforce@dopt.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் கூட அனுப்பலாம். பரிந்துரைகளை வரும் செப்டம்பர் 13-ம் தேதிக்குள் சமர்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தேசிய தேர்வு முகமையினால் நடத்தப்பட்ட இளநிலை நீட், யுஜிசி நெட் உள்ளிட்ட தேர்வுகளின் பல்வேறு குளறுபடிகள் நிகழ்ந்த காரணத்தினால், அந்த அமைப்பை முறைப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோன்று, நாடு முழுவதும் அரசுப் பணிக்கான தேர்வு ஆணையங்கள் மூலம் நடத்தப்படும் தேர்வுகளின் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

சமீபத்தில் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான காரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி நடத்திய போரட்டத்தின் விளைவாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக நேரிட்டது. நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் என்பது தொடர் கதையான நிலையில், அதற்கு நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

இந்த சூழலில், தேர்வு நடைமுறையை சீர் செய்ய மத்திய அரசினால் இந்த உயர்மட்டக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்படும் பரிந்துரைகள், ஆலோசனைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து இக்குழு ஆராயவுள்ளது.

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தேர்வு சீர்திருத்தங்கள் குழு
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