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ஒரு நாள் கல்லூரி மாணவர்களாக மாறிய பேராசிரியர்கள்; தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முறையாகை நடைபெற்ற பேராசிரியர்களுக்கான ஹேக்கத்தான் போட்டி
தொழில் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த 18 வல்லுனர்கள் நடுவர்களாகப் பங்கேற்று, குழுக்களின் புதுமையான சிந்தனை, தொழில்நுட்ப அணுகுமுறை மற்றும் தீர்வுகளின் நடைமுறை பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மதிப்புகளை வழங்கினர்.
Published : October 11, 2026 at 5:39 PM IST
கோவை: தமிழ்நாட்டிலேயே முதல்முறையாகை கோவையில் உள்ள தனியார் பொறியியர் கல்லூரியில் பேராசிரியர்களுக்கான ஹேக்கத்தான் போட்டி நடைபெற்றது.
கோவை கருமத்தம்பட்டியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில், தமிழகத்திலேயே முதல்முறையாக பேராசிரியர்களுக்கான 24 மணி நேர ஹேக்கத்தான் போட்டி 'ஹேக்குரு 2026' என்ற பெயரில் நடைபெற்றது.
தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, கல்லூரியின் ஆசிரியர் மேம்பாட்டு மையம் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி மையம் நடத்திய இந்த ஹேக்கத்தானை, கோவை தாட்கோ நிறுவனத்தின் முதுநிலை இயக்குனர் அருண்குமார் குமரேசன் தொடங்கி வைத்தார்.
தொழில் நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் நடைமுறை பிரச்னைகளுக்கு நவீன தொழில்நுட்ப உதவிகளோடு புதுமையான தீர்வுகளை காணும் நோக்கில் இந்த ஹேக்கத்தான் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இப்போட்டியில், கல்லூரியின் பல்வேறு துறைத்தலைவர்கள் உட்பட 168 பேராசிரியர்கள், 45 உதவி பேராசிரியர்கள் குழுக்களாக கலந்துக் கொண்டனர்.
பொதுவாக மாணவர்களுக்காக நடத்தப்படும் ஹேக்கத்தான் போட்டியை, பேராசிரியர்களுக்கும் நடத்தி, அவர்களின் தொழில்நுட்பத் திறன், படைப்பாற்றல் மற்றும் தொழில்துறை அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இப்புதிய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பங்கேற்ற குழுக்களுக்கு, தொழில் நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் நடைமுறை சிக்கல்கள் குறித்து தரவுகள் வழங்கப்பட்டன. இதைப்பெற்றுக் கொண்ட ஆசிரியர்கள், அவற்றை ஆய்வு செய்து 24 மணி நேரத்திற்குள் தொழில்நுட்ப ரீதியாக நடைமுறைப்படுத்த கூடிய தீர்வுகளை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
தொழில் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த 18 வல்லுனர்கள் நடுவர்களாகப் பங்கேற்று, குழுக்களின் புதுமையான சிந்தனை, தொழில்நுட்ப அணுகுமுறை மற்றும் தீர்வுகளின் நடைமுறை பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மதிப்புகளை வழங்கினர்.
மேலும், நிறைவு விழாவில், தொழில்துறை பிரச்னைகளுக்கு குறுகிய நேரத்தில் தீர்வு காண பேராசிரியர்கள் மேற்கொண்ட சிறப்பான முயற்சிகள், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் புதுமையான அணுகுமுறைகளை நடுவர்கள் பாராட்டினர். சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு ரொக்கப் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
"மாணவர்களின் திறன் மேம்பாட்டுடன், பேராசிரியர்களும் தொழில் நிறுவனங்களின் தேவைகளை நேரடியாக அறிந்து, நடைமுறை அனுபவம் பெறுவதற்கும், அந்த அனுபவத்தை மாணவர்களின் கற்றல் செயல்பாடுகளில் பயன்படுத்துவதற்கும் இந்நிகழ்ச்சி வழிவகுத்தது" என்று கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் அகிலா முத்துராமலிங்கம் தெரிவித்தார்.
இதேபோல், போட்டியில் கலந்துக் கொண்ட பேராசிரியர்கள், "ஒரு நாள் கல்லூரி மாணவர்களாக மாறியது மறவாத தருணம்" என நெகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்தனர்.