10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு - மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்கள் விலக்கு பெறலாம்

செய்முறை தேர்விற்கு முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள், வேறு பள்ளியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என தேர்வுத்துறை அறிவுத்தி இருக்கிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 8:08 AM IST

1 Min Read
சென்னை: 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு தேதிகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்கள் இந்த தேர்வுகளில் இருந்து விலக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அரசு தேர்வுத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படித்து 2025-26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவ, மாணவர்களுக்கான அறிவியல் பாட செய்முறை தேர்வு பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி முதல்28 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்வை நடத்துவதற்கான பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என அரசு தேர்வுத் துறை இயக்குநரகம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

பத்தாம் வகுப்பிற்கான பொதுத் தேர்வானது மார்ச் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் 4,219 தேர்வு மையங்களில், 8,82,806 பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள் மற்றும் 26,196 தனித்தேர்வர்கள் என மொத்தம் 9,09,002 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுதவுள்ளனர். இவர்களுக்கான அறிவியல் பாட செய்முறை தேர்வு பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி முதல் 28ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறுகிறது.

அறிவியல் பாடத்திற்கான செய்முறை தேர்விற்கு 2 மணி நேரம் ஒதுக்கப்படும். காலை 9 மணி முதல் 11 மணி வரையும், மாலையில் 2 மணி முதல் 4 மணி வரையிலும் இரண்டு வேளைகளில் இந்த தேர்வானது நடக்கவுள்ளது. செய்முறை தேர்வுக்கு 25 மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் செய்முறை தேர்வில் இருந்து விலக்குப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அறிவுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் செய்முறை தேர்வில் பங்கேற்காத மாணவர்களின் விபரங்களையும் பதிவு செய்து அனுப்ப வேண்டும்.

செய்முறை தேர்விற்கு முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள், வேறு பள்ளியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். செய்முறை தேர்வு முடிந்த பின்னர் மார்ச் 2ஆம் தேதிக்குள் அரசுத் தேர்வுத்துறை உதவி இயக்குநரிடம் மதிப்பெண் பட்டியலை அளிக்க வேண்டும் என அரசுத் தேர்வுத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.

10TH PRACTICAL EXAM
EXEMPTION TO DIFFERENTLY ABLED
10ஆம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு
மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்கள்
எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

