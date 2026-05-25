சிபிஎஸ்இ மறுமதிப்பீடு கட்டணம் செலுத்துவதில் கோளாறு - சைபர் அட்டாக் காரணமா? ஐஐடி இயக்குநர் விளக்கம்
நடந்த குளறுபடி குறித்து சென்னை ஐஐடியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் 2 பேர், கான்பூர் ஐஐடியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஒருவர் என மூன்று பேர் அடங்கிய குழு ஆய்வு செய்ய இருக்கிறது.
Published : May 25, 2026 at 10:22 PM IST
சென்னை: சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறுமதிப்பீட்டுக்கான கட்டணம் செலுத்துவதில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறுக்கு சைபர் அட்டாக் காரணமாக இருக்குமா? என்பது குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி விளக்கம் அளித்துள்ளார்,
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்கள், இந்த ஆண்டு கணினி வழியில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. அதில் சரியாக மதிப்பீடு செய்யப்படவில்லை, மதிப்பெண்கள் குறைந்து விட்டதாக கூறி நாடும் முழுவதும் சர்ச்சை வெடித்தது.
இதைத்தொடர்ந்து மதிப்பெண் குறைவாக பெற்ற மாணவர்கள், விடைத்தாள் நகல்களை கேட்டு விண்ணப்பித்தனர். அதற்குரிய கட்டணங்களை இணைய வழியில் செலுத்த வேண்டும். இதேபோல், மறு மதிப்பீடு கோரியும் பலர் விண்ணப்பித்தனர். அதற்குரிய பணத்தையும் இணையவழியில் செலுத்த வேண்டும்.
ஆனால் நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் ஏராளமான மாணவர்கள் விடைத்தாள் நகல் கேட்டும், மறுமதிப்பீடு கோரியும் விண்ணப்பிக்கும் போது கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் தவித்தனர். பலர் இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்க முடியவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டினர்.
இதற்கிடையே விடைத்தாள் நகல்களை பெற்ற பல மாணவர்கள், தங்களுக்கு கிடைத்த விடைத்தாள்கள் தாங்கள் எழுதியதே இல்லை என்றும், தங்களுக்கு விடைத்தாள்கள் மாற்றிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குற்றம்சாட்டி, அதிர்ச்சி தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளனர் .
இப்படி பல்வேறு குளறுபடிகள் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், நடந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்ன? தொழில்நுட்ப கோளாறுகளுக்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து சென்னை ஐஐடியும், கான்பூர் ஐஐடியும் சேர்ந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அரசுக்கு பரிந்துரை அளிக்க வேண்டும் மத்திய கல்வி அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது .
இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறுகையில், "நடந்த குளறுபடிகளுக்கு காரணம் சைபர் தாக்குதலா அல்லது வேறு ஏதேனும் தொழில்நுட்ப பிரச்சனையா என்பது குறித்து சென்னை ஐஐடியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் 2 பேரும், கான்பூர் ஐஐடியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஒருவரும் சேர்ந்து மூன்று பேர் அடங்கிய குழு ஆய்வு செய்ய இருக்கிறது.
அந்த ஆய்வுக்கு பிறகு என்ன காரணம் என்பது தெரியவரும். வரும் காலங்களில் இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் இருக்க அரசுக்கு உரிய பரிந்துரைகளை மூவர் குழு அளிக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.