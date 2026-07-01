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அரசுப்பள்ளி ஆசியர்களுக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு இன்று தொடக்கம்

பொதுமாறுதல்களுக்கான கலந்தாய்வில் எந்தெந்த அடிப்படையில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்பது குறித்த விவரங்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 9:54 AM IST

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சென்னை: தொடக்கக் கல்வி மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு இன்று தொடங்குகிறது. இந்தாண்டு கலந்தாய்விற்கு பள்ளிக் கல்வித்துறையில் 53,000 ஆசிரியர்களும், தொடக்கக் கல்வித்துறையில் 33,000 ஆசிரியர்களும் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்கள், அலுவலர்களுக்கு 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்தும், அதற்கு விண்ணப்பம் செய்யும் முறைகள், தகுதிகளையும் பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன், தொடக்கக்கல்வித்துறை இயக்குநர் நரேஷ் ஆகியோர் வெளியிட்டனர்.

அதன்படி, 2026-27ஆம் கல்வியாண்டிற்கான அனைத்து வகை ஆசிரியர்களுக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு கல்வி தகவல் மேலாண்மை முகமை (EMIS) இணையதளம் மூலமாக நடைபெறும் என்றும், மாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள விருப்பம் தெரிவிக்கும் அனைத்துவகை ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை EMIS இணையதளத்தில், 15.6.2026 முதல் 22.6.2026 வரை EMISல் இணையத்தில் பதிவேற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டது.

தற்போது பணியாற்றும் பள்ளியில் ஓராண்டு பணி நிறைவடைந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், இந்தாண்டு கலந்தாய்விற்கு பள்ளிக் கல்வித்துறையில் 53 ஆயிரம் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். அதில், மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல் கோரி 33,319 ஆசிரியர்களும், மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் கோரி 20,541 ஆசிரியர்களும் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

மேலும், தொடக்கக் கல்வித்துறையில் 34,701 ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பித்ததில், 33,601 ஆசிரியர்களுக்கு கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள், வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் அனுமதி கொடுத்துள்ளனர்.

பணி மாறுதல் பொது கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் ஆசிரியர்களுடைய விண்ணப்பங்களின் முன்னுரிமை பட்டியல் மற்றும் காலி பணியிட விவரங்கள் ஜூன் 25ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டு, முன்னுரிமை பட்டியலில் ஜூன் 26 மற்றும் 27ஆம் தேதி திருத்தம் செய்துகொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து முன்னுரிமை பட்டியல் நேற்று (ஜூன் 30) வெளியானது.

இந்நிலையில் திருத்தப்பட்ட பட்டியலின் அடிப்படையில், கலந்தாய்வு இன்று (ஜூலை 1) தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து, நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், மேல்நிலைப்பள்ளி முதுகலை ஆசிரியர்கள், உடற்கல்வி இயக்குநர்கள், முதுகலை ஆசிரியர், தொழில் கல்வி ஆசிரியர், வட்டார வள மைய பயிற்றுநர்கள், இறுதியாக நகராட்சி பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு கலந்தாய்வு நடைபெறவுள்ளது.

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பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில் வழங்கப்படும் முன்னுரிமை

  • முற்றிலும் கண்பார்வையற்றவர் 100%, மாற்றுத்திறனாளிகள் - 40% அதற்கு மேல் உடற்குறைபாடு (கண்பார்வை உட்பட) உள்ளவர்கள், மனவளர்ச்சி குன்றிய மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தையுள்ள பெற்றோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
  • சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை, டயாலிசிஸ் சிகிச்சை, இதய அறுவை சிகிச்சை, புற்றுநோயாளிகள், மூளைக்கட்டியால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றவர்கள், ராணுவத்தில் பணிபுரிபவரின் இணையர், விதவை , மனைவியை இழந்தவர், 40 வயது கடந்த முதிர்கன்னியர், சட்டப்பூர்வமாக விவாகரத்து பெற்ற பெண் ஆசிரியை மற்றும் தற்போது பணிபுரியும் பள்ளியில் 5 ஆண்டுக்கு மேல் பணியாற்றுபவர்கள், கணவன், மனைவி பணி முன்னுரிமை (30 கி.மீக்கும் மேல்) முன்னுரிமை அடிப்படையில் அனுமதிக்கப்படுவர்.
  • மனமொத்த மாறுதல்கள் (Mutual Transfer) சார்பான விண்ணப்பங்கள், பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு முடிந்த பின்பு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பான அறிவுரைகள் பின்னர் வழங்கப்படும்.
  • மேலும், மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்த ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களில் தவறுகள் ஏதும் பின்னர் கண்டறியப்படின் தக்க ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என இயக்குநர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
  • கலந்தாய்வு நடைபெறும் நாளில் மாற்றுப்பணி அனுமதிக்க இயலாது எனவும், தற்செயல் விடுப்பு அளித்துவிட்டு கலந்தாய்வில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
  • மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பித்து கலந்தாய்வு நடைபெறும் அன்றைய நாளில் வருகை புரியாமலோ (Absent & Late) தாமதமாக வருகை புரிந்தாலோ கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள இயலாது.
  • கலந்தாய்வு நடைபெறுவதற்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள கால அட்டவணையின்படி மாறுதல்கோரிய ஆசிரியர்களின் முன்னுரிமைப் பட்டியல் உரிய தேதியில் வெளியிடப்படும். அப்பட்டியலில் திருத்தம் மற்றும் முறையீடுகள் ஏதும் இருப்பின் EMIS Online வழியே உரிய விவரங்களை தெரிவித்திட வேண்டும்.
  • மேற்படி திருத்தங்கள், முறையீடுகள் ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டு இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் (Final Seniority List) வெளியிடப்பட்ட பிறகு திருத்தங்கள், முறையீடுகள் ஏதும் இருப்பின் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது

என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

GOVERNMENT SCHOOL TEACHERS
GENERAL TRANSFER COUNSELING
அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் இடமாறுதல்
ஆசிரியர் இடமாறுதல் கலந்தாய்வு
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