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கேட் 2027 தேர்வு நடத்தும் சென்னை ஐ.ஐ.டி: தேர்வு தேதிகள், பாடத்திட்டம் அறிவிப்பு
கேட் 2027 தேர்விற்கான விண்ணப்பப் பதிவு வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கும் என சென்னை ஐ.ஐ.டி அறிவித்துள்ளது.
Published : July 21, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 12:44 PM IST
சென்னை: 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான கேட் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 6 முதல் 21-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என சென்னை ஐ.ஐ.டி அறிவித்துள்ளது.
ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்.சி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் முதுகலை பட்டப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற தேசிய அளவிலான நுழைவுத் தேர்வாக கேட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.
பொறியியல், தொழில்நுட்பம், அறிவியல், கட்டடக்கலை, வணிகம், கலை மற்றும் அறிவியல் ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில் வழங்கப்படும் முதுகலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு கேட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வருடமும் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.
மேலும், இத்தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மத்திய அரசின் பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறது.
ஆண்டிற்கு ஒரு முறை நடத்தப்படும் இத்தேர்வை ஒவ்வொரு வருடமும் மத்திய கல்வித்துறையின் அறிவுரையின்படி ஏதேனும் ஒரு ஐ.ஐ.டி மற்றும் ஐஐஎஸ்சி ஆகிய கல்வி நிறுவனங்களில் நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் 2027-ம் ஆண்டுக்கான கேட் தேர்வை சென்னை ஐ.ஐ.டி நடத்தவுள்ளது.
இந்நிலையில், 2027-ஆம் ஆண்டு கேட் தேர்விற்கான தேர்வு தேதிகள், பாடத்திட்டம் மற்றும் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தாளுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
கேட் 2027 தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
2027-ஆம் ஆண்டுக்கான கேட் தேர்வு பிப்ரவரி 6, 7, 13, 14, 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என சென்னை ஐ.ஐ.டி அறிவித்துள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
30 தாள்களுக்கு தேர்வு
கேட் தேர்வு மொத்தம் 30 தாள்கள் கொண்டு கணினி வழியில் நடத்தப்படவுள்ளது. 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பாடத்திட்டம் மாற்றியமைக்கப்படும் நிலையில், இந்தாண்டிற்கான பாடத்திட்டம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்தாண்டு புதிதாக ரோபோட்டிக்ஸ் மற்றும ஆட்டோமோசன் (RA) என்ற புதிய தாள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஜவுளிப் பொறியியல் மற்றும் ஃப்பர் அறிவியல் (TF) என்ற தாள், பொறியியல் அறிவியல் என்ற தாளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இளங்கலை பட்டப்படிப்பை முடித்து கேட் 2027 தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் https://gate2027.iitm.ac.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பம் தொடங்கிய பின்னர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், இத்தேர்விற்கான பாடத்திட்டம் மற்றும் கூடுதல் விவரங்களை இணையதளம் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம். வெளிப்படை தன்மையுடனும், முறைகேடுகளை தடுக்கும் வகையிலும், டிஜிலாக்கர் அடிப்படையிலான பேஷியல் ரெகக்னிஷன் மூலம் விண்ணப்பப்பதிவு மேற்கொள்ளப்படும்.
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இத்தேர்வில் தகுதி பெறுபவர்கள் மத்திய அரசின் கல்வி உதவித்தொகையுடன் முதுகலை மற்றும் ஆய்வு படிப்புகளில் நேரடி சேர்க்கையை பெறலாம். ஒரு தேர்வர் 2 தாள்களை வரை தேர்வு செய்து எழுதலாம். இத்தேர்வில் பெற்ற தேர்ச்சி, முடிவுகள் வெளியானதில் இருந்து 3 ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும்.