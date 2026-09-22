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வெளியுறுவுத்துறையில் இன்டர்ன்ஷிப் செய்ய இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு; மாத உதவித்தொகையும் உண்டு - விவரங்கள் இதோ

தேர்வாகும் மாணவர்களுக்கு டெல்லி தலைமை அலுவலகத்தில் அக்டோபர் முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் வரை பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 7:00 AM IST

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புது டெல்லி: இந்திய வெளியுறவுத்துறையில் பயிற்சி பெற கல்லூரி மாணவர்களுக்கான சூப்பர் வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. இந்திய பாதுகாப்பு, சர்வதேச அரசியலில் இந்தியா, வெளிநாடுகளுடனான நட்புணர்வு உள்ளிட்டவற்றில் ஆர்வமுள்ளவர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

வெளியுறவுத்துறையில் பயிற்சி

டெல்லியுள்ள வெளியுறவுத்துறையின் தலைமை அலுவலகத்தில் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் கூடிய இன்டர்ன்ஷிப் அளிக்கப்படுகிறது. இந்தாண்டு முதற்கட்டமாக ஆந்திர பிரதேசம், அசாம், பிகார், குஜராத், கேரளம், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு கடந்த ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.

அதனையடுத்து, அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரையிலான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க தமிழ்நாடு உட்பட 14 மாநிலங்கள் மற்றும் 4 யூனியன் பிரதேசங்களை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இப்பயிற்சியை பெற விரும்புகிறவர்கள் செப்டம்பர் 27-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

  • இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க குறைந்தபட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
  • மேலும், இளநிலை பட்டப்படிப்பில் இறுதியாண்டு படித்து வரும் மாணவர்களும் இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • மாணவர்களின் வயது டிசம்பர் 31-ம் தேதியின்படி, அதிகபடியாக 25 வயதைக் கடந்திருக்கக்கூடாது.

பயிற்சி காலம்

தேர்வாகும் மாணவர்களுக்கு டெல்லி தலைமை அலுவலகத்தில் அக்டோபர் முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் வரை பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது. அதன்படி, ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரர்களும் குறைந்தபட்சம் 1 முதல் அதிகபடியாக 3 மாதங்கள் வரை பயிற்சி பெறுவார்கள். அதிகபடியாக 30 பேர் வரை தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 30 சதவீத இடங்கள் பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

எப்படி தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்?

இப்பயிற்சிக்கு இரண்டு கட்டத் தேர்வு முறை பின்பற்றப்படுகிறது. முதல் கட்டத்தில் விண்ணப்பதாரர்களின் 12-ம் வகுப்பு மற்றும் பட்டப்படிப்பு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள்.

மாநில வாரியாக தேர்வானவர்களின் பட்டியல் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். அதையடுத்து, அவர்களுக்கு காணொளி வாயிலாக நேர்காணல் நடைபெறும். அதன் அடிப்படையில் இறுதியாக தேர்வானவர்களுக்கு பயிற்சி வாய்ப்பு அளிக்கப்படும்.

தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ. 10,000 உதவித்தொகை அளிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தங்மிடம் வழங்கப்படாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வாகும் நபர்களுக்கான விமான பயண டிக்கெட் கட்டணம் துறையின் மூலம் அளிக்கப்படும்.

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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

வெளியுறுவுத்துறையில் பயிற்சி பெற விரும்புகிறவர்கள் https://internship.mea.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் வயிலாக பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இத்தொடர்பான அனைத்து விவரங்களும் இணையதளத்தில் தெரிவிக்கப்படும்.

இந்திய அரசின் வெளியுறவுக் கொள்கையை வடிவமைத்தல் மற்றும் அதனைச் செயல்படுத்தும் நடைமுறைகள் குறித்த அறிமுகம் ஆகியவை இப்பயிற்சியில் கற்பிக்கப்படும்.

ஒதுக்கப்பட்ட பிரிவுகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல், அறிக்கைகள் தயாரித்தல், மாறிவரும் நிகழ்வுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தல் உள்ளிட்டவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும். பயிற்சியின் இறுதியில் மேற்கொண்ட பணிகளுக்கான முழுமையான அறிக்கையை சமர்பிக்க வேண்டும்.

செப்டம்பர் 27-ம் தேதியே கடைசி நாள்

விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் செப்டம்பர் 27-ம் தேதிக்குள் இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேர்வானவர்களின் பட்டியல் அக்டோபர் 7-ம் தேதி வெளியிடப்படும். நேர்காணல் அக்டோபர் 17-ம் தேதி நடைபெறும். அதையடுத்து, இறுதி பட்டியல் அக்டோபர் 23-ம் தேதி வெளியாகும்.

இப்பயிற்சி தொடர்பான தகவல்கள் அல்லது சந்தேகங்களுக்கு internship@mea.gov.in என்ற இமெயில் முகவரிக்கு தொடர்புகொள்ளலாம்.

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