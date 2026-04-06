ETV Bharat / education-and-career

சட்டமன்ற தேர்தலால் 10-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை ஏப்.20க்குள் முடிக்க தீவிரம்

தமிழகத்தில் ஏப். 23-இல் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுவதால் பள்ளிகளை அதற்கு முன்பாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். எனவே, விடைத்தாள்கள் திருத்தும் பணிகளை ஏப்.20-க்குள் முடிக்க அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் திட்டமிட்டுள்ளது.

பள்ளிக் கல்வித் துறை வளாகம்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக, பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள்கள் திருத்தும் பணிகளை ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. 10ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள பள்ளிகளை அதற்கு முன்பாக வாக்குப் பதிவு மையத்திற்கு அளிக்க வேண்டும். எனவே, விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளை ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் திட்டமிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அரசுத் தேர்வுகள் துறை இயக்குநர் சசிகலா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "2025-26-ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.

10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வினை 12,467 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் 8,82,806 (8.82 லட்சம் பேர்), தனித்தேர்வர்கள் 25,801 பேர், சிறைவாசிகள் 395 பேர் என மொத்தம் 9,09,002 (9.09 லட்சம்) தேர்வர்கள் 4,219 தேர்வு மையங்களில் தேர்வெழுத ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

இந்த தேர்வு பணிகளில் ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் 47,500-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். தேர்வு முறைகேடுகளை தடுக்க சுமார் 4,950-க்கும் மேற்பட்ட பறக்கும் படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க:12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி இன்று தொடக்கம்

தேர்வு எழுதாத மாணவர்கள்

10ஆம் வகுப்பு தமிழ் பொதுத்தேர்வை 10,877 மாணவர்கள் மற்றும் 1,021 தனித்தேர்வர்கள் எழுதவில்லை. ஆங்கிலம் பொதுத் தேர்வை 10,369 மாணவர்களும், 1,042 தனித்தேர்வர்களும் எழுதவில்லை. கணிதம் பொதுத் தேர்வை 11,284 மாணவர்களும் 1,524 தனித்தேர்வர்களும் எழுதவில்லை. அறிவியல் தேர்வு எழுத 11,341 மாணவர்களும் 1,240 தனித்தேர்வர்களும் வரவில்லை. சமூக அறிவியல் தேர்வை 11,228 மாணவர்களும் 1,231 தனித்தேர்வர்களும் எழுதவில்லை. ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி நடைபெற்ற விருப்பமாெழி பாடத்தேர்வை எழுத 118 பேர் வரவில்லை" என்று சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் முடிவடைந்த நிலையில் விடைத்தாள் திருத்தும் தீவிரமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப விடைத்தாள்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மதிப்பீட்டுப் பணிகளைத் தொய்வின்றி முடிக்க, அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் 10-ஆம் வகுப்பு கற்பிக்கும் தகுதியுள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களையும் ஈடுபடுத்த வேண்டும்.

முதன்மை தேர்வாளர் மற்றும் கூர்ந்தாய்வு அலுவலர்கள், ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட வேண்டும். அரசுத் தேர்வுத் துறை வழங்கியுள்ள விடைக்குறிப்பில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் தெரிவிக்க வேண்டும். அதனைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி முதல் 20-ஆம் தேதிக்குள் உதவி தேர்வாளர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் விடைத்தாள்களை திருத்தம் செய்ய வேண்டும். இந்தப் பணிகளை 20-ஆம் தேதிக்குள் முகாம்களில் முடிக்க வேண்டும் எனவும், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகளை மே மாதம் 20ஆம் தேதி வெளியிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

10TH PUBLIC EXAM
விடைத்தாள் திருத்தும் பணி
சட்டமன்றத் தேர்தல்
ASSEMBLY ELECTIONS
10TH EVALUATIONS DUE TO ELECTIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.