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இளநிலை நீட் தேர்வை கணினி முறையில் மாற்ற திட்டம் - பணிகளை தீவிரப்படுத்தும் மத்திய கல்வித்துறை
மத்திய அரசு அமைத்த உயர்மட்ட குழுவின் அறிக்கை தாக்கல் செய்த பிறகே நீட் தேர்வை கணினி முறையில் மாற்ற இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 30, 2026 at 9:31 PM IST
புது டெல்லி: முறைகேடுகளை தடுக்கும் வகையில், இளநிலை நீட் தேர்வை ஆன்லைன் வழியில் கணினி மூலம் நடத்த மத்திய கல்வித்துறை திட்டமிட்டு, அதற்கான பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருவதாக தகவவ் வெளியாகி உள்ளது.
தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) மூலம் எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற இளநிலை நீட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இத்தேர்வை நாடு முழுவதும் இருந்து சுமார் 25 லட்சம் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எழுதி வருகிறார்கள்.
இந்த சூழலில் இத்தேர்வின் வினாத்தாள் கசிவு முதல் பல்வேறு குளறுபடிகள் நடைபெறுவது தொடர் கதையானது. குறிப்பாக இந்தாண்டு நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்த காரணத்தினால் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மீண்டும் மறுதேர்வு நடத்தப்பட்டது.
இதனையடுத்து, நாடு தழுவிய அளவில் நீட் முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. எதிர்ப்பு அதிகரித்த நிலையில், அமைச்சர் பதவி விலகினார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, இதுபோன்று நுழைவுத் தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெறாமல் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடத்தும் வகையில், தேசிய தேர்வு முகமை முழுமையாக மறுசீரமைக்கப்பட்டது. மேலும், தேர்வு நடைமுறையை மறுசீரமைக்க இன்ஃபோசிஸ் இணை நிறுவனர் நந்தன் நிலேகனி தலைமையில் ஒரு உயர்மட்ட குழுவும் அமைக்கப்பட்டது.
தற்போது அக்குழு உயர்கல்வி சேர்க்கைக்காக நடத்தப்படும் பல்வேறு நுழைவுத் தேர்வுகளை வெளிப்படை தன்மையுடன், நேர்மையான முறையில் நடத்தும் வகையில் உள்ள நடைமுறை சிக்கலைகளை கண்டறிந்து தேவையான பரிந்துரைகளை மத்திய அரசிற்கு வழங்கவுள்ளது.
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கணினி முறையில் இளநிலை நீட் தேர்வு
தேர்வு மறுசீரமைபின் ஒரு பகுதியாக இளநிலை நீட் தேர்வை ஆன்லைன் வழியில் கணினி முறையில் மாற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. தேசிய தேர்வு முகமை மூலம் நடத்தப்படும் யுஜிசி நெட், க்யூட், ஜேஇஇ உள்ளிட்ட தேர்வுகள் கணினி முறையில் நடத்தப்படும் நிலையில், இளநிலை நீட் தேர்வையும் அடுத்த ஆண்டு முதல் கணினி வழிக்கு மாற்ற தீவிர பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஆனால், அதில் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் இருப்பதினால், அனைத்து கட்ட மாணவர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் தரும் வகையில் தேர்வு முறை வடிவமைக்கப்பட்டு வருவதாக அதிகாரி ஒருவர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதர தேர்வுகளை போல் இல்லாமல் இளநிலை நீட் மற்றும் ஜேஇஇ தேர்வுகளை 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் எழுதிகிறார்கள். ஜேஇஇ தேர்வு இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்படுவதால், கணினி முறை பின்பற்றப்படுகிறது. ஆனால், இளநிலை நீட் தேர்வு ஒரே கட்டமாக நடத்துவதில் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடும் என கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக அனைத்து பகுதியில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கும் தேர்வு மையம் அருகில் ஒதுக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் உள்கட்டமைப்புத் தேவைகள் மற்றும் கிராமப்புற, பெண் மற்றும் இணைய இணைப்பு வசதி குறைவான மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தேர்வர்களுக்கான சமவாய்ப்பு ஆகியவற்றை கணக்கில் கொண்டு முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், மத்திய அரசு அமைத்த உயர்மட்ட குழுவின் அறிக்கை தாக்கல் செய்த பிறகே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.