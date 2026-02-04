ETV Bharat / education-and-career

+2 மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு: வெளியான முக்கிய அப்டேட்

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வுக்குரிய மதிப்பெண்களை பிப்ரவரி 23ஆம் தேதிக்குள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

(ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 3:50 PM IST

1 Min Read
சென்னை: பொதுத்தேர்வு எழுதவுள்ள 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வு பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து அரசு தேர்வுத்துறை இயக்குநரகம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள அறிக்கையில், ‘மாநில பாடத்திட்டத்தில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல் 26ஆம் தேதி வரை பொதுத் தேர்வு நடைபெறும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. இதில், பள்ளிகளில் படித்த 7,99,892 மாணவர்களும், தனித்தேர்வர்களாக 26,441 மாணவர்களும் தேர்வெழுத உள்ளனர். இவர்களுக்காக, 4,221 மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தாண்டு புதியதாக 120 மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதேபோல, பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 11ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை தேர்வு நடைபெறவுள்ளது. இதில், பள்ளிகளில் படித்த 8,82,377 மாணவர்களும், தனித்தேர்வர்களாக 25,118 மாணவர்களும் தேர்வெழுதவுள்ளனர். மேலும், பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு பிப்.9 ஆம் தேதி முதல் 14ஆம் தேதி வரையிலும், பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பிப்.23 ஆம் தேதி முதல் 28ஆம் தேதி வரையிலும் செய்முறை தேர்வுகள் நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், 12ஆம் வகுப்பு செய்முறை தேர்விற்கு இன்று ஒருசில நாட்களே உள்ள நிலையில், பள்ளிகளில் படித்த 5,38,011 மாணவர்கள் இயற்பியல், வேதியியல் பாடங்களுக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். அதேபோல, 2,68,619 மாணவர்கள் உயிரில் பாடத்திற்கும், 67,121 மாணவர்கள் தாவரவியல் பாடத்திற்கும், 67,121 மாணவர்கள் விலங்கியல் பாடத்திற்கும் என 28 பாடங்களில் 19,24,980 மாணவர்கள் செய்முறை தேர்விற்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

மேலும், பள்ளி மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வுக்குரிய மதிப்பெண் பட்டியல்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு, அதில் மதிப்பெண்களை பதிவேற்றம் செய்து அளிக்க வேண்டும்’ என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

மேலும், ‘உடல் இயக்க குறைபாடு, பார்வை குறைபாடு மற்றும் செவிதிறன் குறைபாடு உள்ள மாற்றுத்திறனாளி தேர்வுகள் விருப்பத்தின் பேரில் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்களில் மட்டும் செய்முறை தேர்வுக்கு பதிலாக செய்முறை தொடர்பான கொள்குறி வகை வினாக்கள் அடங்கிய கேள்வித்தாள் வழங்கி, செய்முறை தேர்வு செய்து கொள்ள உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் செய்முறை தேர்வில் பங்கேற்காத மாணவர்களின் விபரங்களையும் பதிவு செய்து அனுப்ப வேண்டும். செய்முறை தேர்விற்கு முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள், வேறு பள்ளியை சேர்ந்த ஆசிரியர்களை கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வுக்குரிய மதிப்பெண்களை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மூலம், பிப்ரவரி 23ஆம் தேதிக்குள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும்’ என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

