சென்னை ஐஐடியில் கடந்த 33 மாதங்களாக ஒரு தற்கொலை கூட நிகழவில்லை - இயக்குநர் காமகோடி பேட்டி
சென்னை ஐஐடியில் பயிலும் மாணவர்களின் கல்வித்தேவை மற்றும் பணத்தேவைகளை கண்டறிந்து அவற்றை உடனடியாக சரிசெய்ய Happy IIT என்ற இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 24, 2026 at 11:00 AM IST
சென்னை: கடந்த 33 மாதங்களாக சென்னை ஐஐடி கல்வி நிறுவனத்தில் ஒரு தற்கொலை கூட நிகழவில்லை எனவும், மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை நேராத வகையில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.
சென்னை ஐஐடியில் “மகிழ்ச்சியான பாதுகாப்பான மற்றும் அச்சமற்ற வளாகத்தை நோக்கி” என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி திலகவதி IPS(ஓய்வு), ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி ஆகியோர் கலந்துகொண்டு மாணவர்களிடையே சிறப்புரையாற்றினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமக்கோடி, “சென்னை ஐஐடியில் புதிதாக சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வளாகத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்தும், பெண்களுக்கான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்பதற்கான சட்டங்கள் குறித்தும் ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி திலகவதி பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தார்.
சென்னை ஐஐடியில் கடந்த 33 மாதங்களாக எவ்வித தற்கொலைகளும் நடைபெறவில்லை. மாணவர்களின் மன அழுத்தம் உள்ளிட்ட குறைகள் விரைவாக நிவர்த்தி செய்யப்படுவதுடன் தற்கொலையை தடுக்கவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களின் குறைகள் உடனடியாக கேட்கப்பட்டு அவை நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றன.
‘நாங்கள் இருக்கிறோம்’ என்ற எண்ணத்தை மாணவர்களின் மனதில் விதைத்தாலே மன அழுத்தம் பாதி குறைந்துவிடுகிறது. மேலும் அவர்களின் கல்வித்தேவை மற்றும் பணத்தேவைகளை கண்டறிந்து அவற்றை உடனடியாக சரிசெய்ய Happy IIT என்ற இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்மூலம் அவர்களுக்கு உடனடி தீர்வு வழங்கப்படுகிறது.
மேலும் சீனியர் மாணவர்களுடன் ஜூனியர் மாணவர்கள் நன்றாக பழகுகின்றனர். புதிதாக வந்த மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் அவற்றை சீனியர்களிடம் சொல்வதன் மூலம் அவை தீர்த்து வைக்கப்படுகின்றன.
அதேபோல், முதுகலை பொறியியல் படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்பிலும் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் குறைகளை பேராசிரியர்கள் தீர்த்து வைக்கின்றனர். மாணவர்களின் குறைகளை இணையதளத்தில் பதிவு செய்த பின்னர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அதனை தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். இது போன்ற காரணங்களால் மாணவர்களின் மன அழுத்தம் குறைக்கப்பட்டு கல்வியில் கவனம் செலுத்தவைக்க முடிகிறது.
குறிப்பாக, சென்னை ஐஐடியில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழும் பட்சத்தில் அவற்றின் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மாணவிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் குறிப்பாக அதிகளவில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதோடு, மாணவிகளுக்கென்று நிறைய காவலாளிகள் நியமிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.