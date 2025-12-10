ETV Bharat / education-and-career

அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தொழில்துறை பயிற்சி மையங்கள் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு

அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தொழில்துறை பயிற்சி மையங்கள் தொடங்க குறைந்தபட்ச நிலத் தேவையாக 50 சென்ட் நிலம் இருக்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது

பள்ளிக்கல்வித்துறை
பள்ளிக்கல்வித்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 10, 2025 at 7:29 AM IST

சென்னை: அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தொழில்துறை பயிற்சி மையங்கள் School (ITI) நிறுவப்பட உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை சார்பில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு ஐடிஐ மூலம் தொழிற்பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் ஓராண்டு மற்றும் இரண்டு ஆண்டு பட்டப்படிப்பிற்கான சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படுகின்றன.

தமிழ்நாடு அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே தொழிற்கல்வியை எளிதில் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் புதிய ஆக்கப்பூர்வமான திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்த உள்ளது. இந்த திட்டத்தை உடனடியாக செயல்படுத்த அரசு முனைப்பு காட்டி வரும் நிலையில், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் ஒரு வார காலக்கெடு விதித்துள்ளார். இந்நிலையில் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சிகள் மீது ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் அரசு பள்ளி வளாகங்களில் ஐடிஐ தொடங்குவதற்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

இது குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் கண்ணப்பன் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், “பள்ளிக்கல்வி இயக்கக இயக்குநர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை இயக்குநருடன் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தொழில்துறை பயிற்சி மையங்கள் School (ITI) அமைப்பதற்கான செயல்முறை மற்றும் தகுதித் தணிக்கைகள் (Criteria) குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில், போதிய வசதிகள் கொண்ட அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் விவரங்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஐடிஐக்கு குறைந்தபட்ச நிலத் தேவையாக 50 சென்ட் நிலம் இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட செய்முறை அறைகள், ஆய்வகங்கள் அல்லது பிற கட்டடங்கள் பயன்பாடின்றி அல்லது குறைந்த பயன்பாட்டில் இருந்தால் அத்தகைய இடங்களை ஐடிஐ அமைப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம்.

இதையும் படிங்க: தெருநாய்களுக்கு மாணவர்கள் உணவளிக்க கூடாது - பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்ட நெறிமுறைகள்!

தொழில் பயிற்று நிலையங்கள் இல்லாத பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகள், தொழில்துறை பயிற்சி மையங்கள் அமைப்பதற்கு தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். தொழில் மண்டலங்கள், தொழில் சாலைகள், தொழில்துறை பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள பள்ளிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இதன்மூலம் தொழில்தொடர்புகள் மற்றும் மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்பு உறுதிப்படுத்தப்படும். ஆகவே இந்த வசதிகள் கொண்டுள்ள அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு வார காலத்திற்குள் அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்” என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

