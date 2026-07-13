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திமுக ஆட்சியில் நடந்த சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்து செய்ய கோரிக்கை

சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தேர்வர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

திமுக ஆட்சியில் நடந்த சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்துச் செய்ய வேண்டும் என தற்காலிக சுகாதார ஆய்வாளர்கள் கோரிக்கை
திமுக ஆட்சியில் நடந்த சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்துச் செய்ய வேண்டும் என தற்காலிக சுகாதார ஆய்வாளர்கள் கோரிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 6:23 PM IST

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சென்னை: திமுக ஆட்சியில் நடந்த சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தற்காலிக சுகாதார ஆய்வாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

2025 டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற சுகாதார ஆய்வாளர்கள் கணினி வழித்தேர்வில் (CBT) முறைகேடு நடைபெற்று இருப்பதாகக் கூறி சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் அலுவலக வளாகத்தில் தற்காலிக சுகாதார ஆய்வாளர்களாகப் பணிபுரியும் தேர்வர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். மேலும் இந்தத் தேர்வினை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேர்வர் வெற்றிச்செல்வன், "கடந்த திமுக ஆட்சியில் 2025 டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை-2 கணினி வழித்தேர்வில் 10,000- க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் எழுதினர். மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய இந்த தேர்வில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. இந்த தேர்வில் மாணவர்கள் செல்பொன் வைத்து எழுதுதல் உள்ளிட்ட முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இது தொடர்பாக கடந்த ஜனவரி மாதம் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணையில் உள்ளது. இதில் தற்போது பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிகிறது. இது தொடர்பாக பல்வேறு வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்த நிலையில் ஒரு வழக்கில் மட்டும் பணி நியமனம் வழங்கலாம் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனையேற்று தற்போது தமிழ்நாடு அரசு 1,400 பேருக்கு பணி நியமன உத்தரவுகளை வழங்கவிருக்கிறது. அவர்களுக்கு பணி ஆணைகள் வழங்கக்கூடாது.

இந்த தேர்வு முறைகேடுகளை முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டும் எனக்கோரி மனு கொடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம். தேர்வு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு சிலர் தற்போது அரசுப் பணிகளில் சேர இருக்கின்றனர். நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் உள்ள நிலையில் பணியில் சேர்ந்தப் பின்னர் சாட்சியங்களை கலைக்க கூடும். இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த ஆண்டு நடந்த தேர்வு முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்; நாங்கள் கொரோனா காலத்தில் பணியாற்றினோம். ஆனால் எங்களுக்கு ஐந்து மதிப்பெண்கள் வழங்குவதாக கூறினார்கள். தற்போது நான்கு மதிப்பெண் தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த தேர்வு சம்மந்தமாக முழுமையாக விசாரணை நடைபெற வேண்டும். இதில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் வாக்குறுதியாக ஐந்து ஆண்டு தற்காலிகப் பணியாளர்களை நிரந்தர பணி வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளித்தனர். அதனை நிறைவேற்ற வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

TAGGED:

திமுக ஆட்சி
சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்து
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