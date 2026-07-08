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நீட் தேர்வு கட்டணத்தைத் திரும்ப பெற ஜூலை 14-ம் தேதி வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு
நீட் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக மாணவர்கள் வங்கி விவரங்களை உறுதி செய்து கட்டணத்தைத் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
Published : July 8, 2026 at 7:40 AM IST
புது டெல்லி: நீட் தேர்விற்கான விண்ணப்பக் கட்டணத்தை திரும்ப பெற மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க நேற்றுடன் கால அவகாசம் முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது ஜூலை 14-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மே 3-ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட இளநிலை நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டதால், அதற்கான மறுதேர்வு ஜூன் 21-ம் தேதி நடத்தப்பட்டது. மே 3-ஆம் தேதி தேர்வெழுதிய மாணவர்களுக்கு அவர்கள் செலுத்திய விண்ணப்பக் கட்டணம் திரும்பி அளிக்கப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்தது.
அதன்படி, மாணவர்கள் இணையதளம் வழியாக வங்கி விவரங்களை வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டது. இளநிலை நீட் தேர்வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள வழியாக, மாணவர்கள் அவர்களின் வங்கி விவரங்களை வழங்குவதல், திருத்தம் மேற்கொள்ளுவதல் மற்றும் விவரங்களை உறுதி செய்வதற்கு ஜூலை 7-ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தற்போது விண்ணப்பத்தை திரும்பி பெற கால அவகாசம் ஜூலை 14-ஆம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், ”நீட் தேர்வை சுமார் 20 லட்சத்திற்கு அதிகமான மாணவர்கள் எழுதிய நிலையில், இதுவரை 10,28,223 பேர் தான் வங்கி விவரங்களை உறுதி செய்துள்ளனர். மீதமுள்ள மாணவர்களும் கட்டணத்தை திரும்பி பெற அவர்களின் வங்கி விவரங்களை உறுதி செய்யும் வகையில், கால அவகாசம் ஜூலை 14-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இதுவரை வங்கி விவரங்களை உறுதி செய்த மாணவர்களுக்கான கட்டணத்தை திரும்ப பெறும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கி விவரங்களை உறுதி செய்வது எப்படி?
மாணவர்கள் https://neet.nta.nic.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக அவர்களின் லாங்கின் விவரங்களை உள்ளிட்டு வங்கி விவரத்தை உறுதி செய்யலாம். தேவை இருப்பின் அதில் திருத்தம் மேற்கொண்டு 2 கட்ட பரிசோதனைக்கு பின்னர் உறுதி செய்ய வேண்டும். தேவைப்பட்டால், வங்கி காசோலையை பதிவேற்றம் செய்யும் வசதியும் இடம்பெற்றுள்ளது.
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இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான இளநிலை நீட் தேர்வு தேசிய அளவில் தேசிய தேர்வு முகமையின் மூலம் இந்தாண்டு மே 3-ம் தேதி நடைபெற்றது. வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டு, மறுதேர்வு ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
இதற்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு ஜூன் 25-ஆம் தேதி வெளியாகி, 28 வரை ஆட்சேபனை பெறப்பட்ட நிலையில், ஜூலை 20-ஆம் தேதிக்குள் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது. நீட் தேர்வு முடிவுகளை தொடர்ந்து, நாடு முழுவதும் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை தொடங்கவுள்ளது.