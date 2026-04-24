ETV Bharat / education-and-career

முதுகலை க்யூட் தேர்வு முடிவு இன்று வெளியாகிறது - மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளுவது எப்படி?

முதுகலை க்யூட் 2026 தேர்வு முடிவுகள் இன்று (ஏப்ரல் 24) வெளியாகவுள்ளது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி : மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் முதுநிலை படிப்பில் சேர்க்கைக்காக நடத்தப்பட்ட முதுகலை க்யூட் 2026 தேர்விற்கான முடிவுகள் இன்று (ஏப்ரல் 24) மாலை 5 மணியளவில் வெளியாகிறது. மாணவர்கள் https://exams.nta.nic.in/cuet-pg/ என்ற இணையதளத்தில் முடிவுகளை அறிந்துகொள்ளலாம்.

இந்தியாவில் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் முதுநிலை படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வு (CUET PG) ஒவ்வொரு வருடமும் தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) மூலம் நடத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான முதுகலை க்யூட் தேர்வு 157 பாடங்களுக்கு கணினி வழியில் மார்ச் 6 முதல் தொடங்கி 27 வரை நடத்தப்பட்டது.

இதற்கான விண்ணப்பதிவு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 14-ம் தேதி தொடங்கி, ஜனவரி 14-ம் தேதி வரை நடைபெற்றது. விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ள ஜனவரி 18 முதல் 20 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, தேர்வு நகரம் ஒதுக்கப்பட்டதற்கான அறிவிப்பும், அட்மிட் கார்டும் வெளியாகி, தேர்வும் நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்கள் காலை, மாலை என இரண்டு ஷிப்ட்களில் நடந்து முடிந்தது.

இதனையடுத்து, உத்தேச விடைக்குறிப்புகள் ஏப்ரல் 11-ம் தேதி வெளியாகி, ஆட்சேபனை தெரிவிக்க 14 வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. இதில் ஒரு கேள்விக்கு ரூ.200 வீதம் கட்டணம் செலுத்தி மாணவர்கள் ஆட்சேபனைகளை தெரிவித்தனர். பெறப்பட்ட ஆட்சேபனைகளின் அடிப்படையில் நிபுணர் குழு இறுதி விடைக்குறிப்பை தயாரித்து அதனடிப்படையில் மாணவர்களின் விடைத்தாள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.

இன்று வெளியாகும் முடிவுகள்

இந்நிலையில், ஏப்ரல் 24-ம் தேதி முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்தது. அதன்படி, மாணவர்கள் https://exams.nta.nic.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக முடிவுகள் வெளியானதும் அறிந்துகொள்ளலாம். மாணவர்கள் அவர்களின் விண்ணப்ப எண், பாஸ்வார்டு கொண்டு லாக்கின் செய்து முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.

STEP 1 : மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.

STEP 2 : முடிவுகள் வெளியானதும், முகப்புப் பக்கத்தில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும். அதில் முடிவுகளை நேரடியாக காண லிங்க் இடம்பெற்று இருக்கும்.

STEP 3: அதனை கிளிக் செய்து, விண்ணப்ப எண், பாஸ்வோர்டு உள்ளிட்ட விவரங்களை அளித்து முடிவுகளை அறிந்துகொள்ளலாம்.

முடிவுகள் வெளியான பின்னர், மாணவர்கள் அவர்கள் விரும்பும் பல்கலைக்கழகங்களில் நேரடியாக விண்ணப்பித்து சேர்க்கை பெறலாம். சேர்க்கை குறித்த விவரங்களை அந்தந்த பல்கலைக்கழகங்களில் வழியாக அறிந்து கொள்ளலாம். தமிழ்நாட்டில் திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக்கழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் இத்தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

COMMON UNIVERSITY ENTRANCE TEST
CUET PG 2026 RESULT
முதுகலை க்யூட் 2026 முடிவுகள் தேதி
க்யூட் தேர்வு 2026 முடிவுகள்
CUET PG 2026 RESULT TODAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.