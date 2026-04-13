மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையில் 9,175 கான்ஸ்டபிள் பணியிடங்கள் - ஏப்ரல் 20 முதல் விண்ணப்பம் தொடக்கம்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 8:16 PM IST

புதுடெல்லி : மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையில் உள்ள 9,175 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

மத்திய ரிசர்வ் காவல்படை வேலைவாய்ப்பு 2026

மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையில் மோட்டார் மெக்கானிக், கப்லர், கார்பெண்டர், டெயிலர், டிரைவர், தோட்டக்காரர், பெயிண்டர், சமையல்காரர், பார்பர், துவைப்பவர், பக்லர், பிளம்பர், எலெக்ட்ரீஷியன் உள்ளிட்ட தொழிற்பிரிவுகளில் உள்ள கான்ஸ்டபிள் பதவியில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இப்பணியிடங்களுக்கு ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். தேசிய அளவில் ஆண்களுக்கு 9,096 காலிப்பணியிடங்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு 79 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் 681 பணியிடங்களும், புதுச்சேரியில் 11 பணியிடங்களும் உள்ளன.

விண்ணப்பதற்கான தகுதிகள்

  • இப்பணியிடங்களுக்கு 01.01.2026 தேதியின்படி வயது வரம்பு 18 முதல் 23 வரை இருக்கலாம். டிரைவர் பதவிக்கு மட்டும் 21 முதல் 27 வரை இருக்கலாம். இதில் எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள் வயது வரம்பு தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
  • டிரைவர் பதவிக்கு 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று, கனரக வாகனம் ஓட்டுவதற்கான உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மோட்டார் வாகன மெக்கானிக் பதவிக்கு 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சிக்கு பின்னர் ஐடிஐ கல்வி முடித்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது தொழிற்பயிற்சி பெற்றதற்கான சான்றிதழை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  • கொத்தனார் / எலெக்ட்ரீஷியன் பதவிக்கு 10-ம் வகுப்பு பின்னர் அதற்கான அனுபவம் அல்லது ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.
  • இதர தொழிற்பிரிவுகளுக்கு 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சிக்கு பின்னர் உரிய அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  • தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மத்திய அரசின் சம்பள அளவில் நிலை 3 கீழ் ரூ.21,700 முதல் ரூ.69,100 வரை வழங்கப்படும்.
இதையும் படிங்க : பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து வங்கியில் 1,000 காலிப்பணியிடங்கள்; பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையில் சேர விரும்புகிறவர்கள் https://rect.crpf.gov.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைன் வழியாக பதிவு செய்து விண்ணப்பத்தை சமர்பிக்கலாம். ஏப்ரல் 20-ம் தேதி முதல் மே 19-ம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது. இதற்கு ரூ.100 விண்ணப்ப கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் நபர்களுக்கு உடற்தகுதித் தேர்வு, உடல் திறன் தேர்வு, கணினி வழி ஆன்லைன் தேர்வு, திறன் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவை நடத்தப்படும். உடல் தகுதி தேர்வு, உடல் திறன் தேர்வு ஆகியவற்றில் தகுதி பெறுபவர்கள் அடுத்தத்தடுத்த கட்டத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இப்பணிக்கான கூடுதல் விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பின் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்.

