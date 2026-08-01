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எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ் படிப்புகளுக்கு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி கலந்தாய்வு தொடக்கம்

மாநில ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான முதல்சுற்று கலந்தாய்வு ஆக.13 முதல் ஆக.22 வரை நடைபெறும்; மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் இடங்களில் ஆக.29-க்குள் சேர வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 9:35 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இளநிலை மருத்துவம் (எம்.பி.பி.எஸ்.), இளநிலை பல் மருத்துவம் (பி.டி.எஸ்.) ஆகிய படிப்புகளுக்கு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி கலந்தாய்வு தொடங்குகிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசின் ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு 2026-27-ஆம் கல்வியாண்டில் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். படிப்பில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூலை 23-ஆம் தேதி வரை பெறப்பட்டன.

அதில் 70,485 பேர் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஜூலை 26ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் ஜூலை 27 மாலை 3 மணி வரை மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. அந்த கூடுதல் கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி, மேலும் 2,142 பேர் என மொத்தம் 72,627 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

இருப்பினும், எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். உள்ளிட்ட மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்வதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து நீட் நுழைவுத் தேர்வு எழுதியவர்களில் 61,306 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

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தற்போது, எம்.பி.பி.எஸ். மற்றும் பி.டி.எஸ். படிப்புகளுக்கு மொத்தம் 16,199 இடங்கள் உள்ளன. நீட் தேர்வில் தகுதி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கையை விட, மருத்துவக் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

அதற்கு காரணம், 'தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட குடும்பத்தினர் பணி நிமித்தமாக பிற மாநிலங்களில் வசதிக்கும்போது, அங்கிருந்து நீட் தேர்வு எழுதிவிட்டு தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருத்துவ இடங்களுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கலாம்.

வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் இங்குள்ள தனியார் சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளின் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கலாம்' என மருத்துவக் கல்வி மாணவர் சேர்க்கைக் குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், மாநில ஒதுக்கீட்டில் உள்ள இடங்களுக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி தொடங்கி 22-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் இடங்களில் மாணவர்கள் ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதிக்குள் சேர வேண்டும் என தேசிய மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழு அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவக் கல்வி இயக்குனரும், மாணவர் சேர்க்கை குழு செயலாளருமான லோகநாயகி கூறுகையில், “விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருந்தாலும், மாணவர் சேர்க்கையின் போது அவர்களின் பூர்விக இருப்பிடச் சான்றிதழ் மற்றும் ஆவணங்கள் தீவிரமாக சரிபார்க்கப்படும்.

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தேசிய மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழு வெளியிட்டுள்ள கால அட்டவணைப்படி ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி வரை முதல் சுற்று கலந்தாய்வு நடத்தப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து நான்கு சுற்றுகளாக கலந்தாய்வு நடைபெறும்.

மாணவர்களின் சான்றிதழ்கள் சரி பார்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், அந்தப் பணிகள் முடிந்தவுடன் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும். அதில் மாணவர்கள் திருத்தம் செய்யவும் கால அவகாசம் வழங்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MBBS AND BDS COURSES
COUNSELLING FOR MBBS AND BDS
NATIONAL MEDICAL COMMISSION
MEDICAL STUDENT ADMISSION COMMITTEE
MBBS COUNSELLING BEGINS ON AUG 13

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